Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Delroy Lindo
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Делрой Линдо
Delroy Lindo
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
193 см
Биография Делроя Линдо
Родился 18 ноября 1952 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Делроя Линдо
Тем больнее падать
драма, вестерн
2021, США
5.0
Зло
триллер, ужасы
2018, США
5.0
На гребне волны
боевик
2015, США / Германия / Китай
7.0
Большой выстрел
боевик, триллер, драма
2010, США
4.0
Рождество
драма, комедия
2007, США
6.0
Домино
криминал, боевик, драма, триллер
2005, Франция / США
7.0
Сахара
боевик, комедия, приключения
2005, Великобритания / США / Испания / Германия
5.0
Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю
триллер, фантастика
2003, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel
Кастинг проведен очень тщательно.
Написать
24 февраля 2022 11:22
Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда
Актер осознает ответственность перед фанатами.
Написать
1 декабря 2021 15:55
Ожидается, что съемки нового «Блэйда» начнутся летом 2022 года
Также выяснились производственные сроки «Ночного оборотня» и «Эхо».
Написать
29 ноября 2021 12:22
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь