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2009 / США
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8.0
Оцените
127
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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BAFTA 2010
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
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Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
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Номинант
Золотой глобус 2010
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