Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вверх Вверх
Киноафиша Фильмы Вверх Награды и номинации мультфильма Вверх
Up Вверх 2009 / США
8.0 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Вверх

Вся информация о мультфильме
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший анимационный фильм
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
Питается одной газировкой: что случилось с мужчиной, который 17 лет назад отказался от еды
Парик Нетребко сполз в самый неподходящий момент: разоблачающие кадры уже в Сети
Отличается от других: что известно о внуке Шукшиной, от которого отреклась родная мать
Испортила квартиру Муравьевой: не поверите, что стало с горе-дизайнером «Квартирного вопроса»
О роскоши давно забыла: Орбакайте всех обманывает, что хорошо живет в США
Вот в какие числа рождаются сильные духом люди: им все по плечу
Петросян это скрывал: раскрыта истинная причина закрытия «Кривого зеркала»
Тест: героем какой игры вы могли бы стать?
Эти метки на Руси носили только альфа-самцы: теперь встречаются у тюфяков
Шукшина отвернулась от разбитой инсультом матери: что стоит за подлым поступком
«Белое солнце пустыни» снимали в адских условиях: Мишулин чуть не убил режиссера
Умолял позвать врача: что стряслось с певцом SHAMAN прямо на сцене на глазах у толпы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше