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Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
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Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
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Дата рождения
6 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Бриджпорт, Коннектикут, США
Рост
177 см
Биография Джона Ратценбергера
Родился 6 апреля 1947 года. Бриджпорт, Коннектикут, США.
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Фильмография Джона Ратценбергера
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.0
Хороший динозавр
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
6.0
Головоломка
анимация
2015, США
7.0
Пятерка супергероев
семейный
2013, США
4.0
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.0
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