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Железный человек 2 Железный человек 2
Киноафиша Фильмы Железный человек 2 Отзывы о фильме «Железный человек 2»
Iron Man 2 Железный человек 2 2010 / США
8.0 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Железный человек 2»

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Наша рецензия

Во второй части «Железного человека» Джон Фавро, Стэн Ли и компания нанесли Майклу Бэю, Джерри Брукхаймеру и Роланду Эммериху ощутимый удар по тестикулам. Доселе битвы боевых роботов, сопровождаемые разрушением всего и вся, были прерогативой этих трех гигантов блокбастинга, годзиллинга и оптимус-прайминга. Теперь святая троица, заметно покачнувшаяся на своем пьедестале, должна теснее сплотить ряды, прежде всего, конечно, торговые (на кинорынке), и ответить новой, еще более ударной…

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Комментарии Обсудить в чате
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HamonChaves 2 апреля 2015, 12:51
Comon! Так ты, все-таки, посмотрел ЖЧ2, или все вышенаписаное, только твои предположения?

Блин, сижу решаю идти-не идти... Прям Гамлет какой-то! :)))

Пы.Сы. На Никиту не ходи - худо будет! Совсем дрянь кинцо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юра063 2 апреля 2015, 12:51
Вообще хочу сказать!!кино очень интересное!но там очень много разговоров!))))А так кино супер!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PippaLi 2 апреля 2015, 12:51
Ради Рурка этот фильм уже стоит посмотреть !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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