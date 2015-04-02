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Во второй части «Железного человека» Джон Фавро, Стэн Ли и компания нанесли Майклу Бэю, Джерри Брукхаймеру и Роланду Эммериху ощутимый удар по тестикулам. Доселе битвы боевых роботов, сопровождаемые разрушением всего и вся, были прерогативой этих трех гигантов блокбастинга, годзиллинга и оптимус-прайминга. Теперь святая троица, заметно покачнувшаяся на своем пьедестале, должна теснее сплотить ряды, прежде всего, конечно, торговые (на кинорынке), и ответить новой, еще более ударной…