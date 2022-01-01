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Железный человек 2 Железный человек 2
Киноафиша Фильмы Железный человек 2 Железный человек 2, 2010: актеры и роли
Iron Man 2 Железный человек 2 2010 / США
8.0 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Железный человек 2, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Оливия Манн Оливия Манн Olivia Munn Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Лесли Бибб Лесли Бибб Leslie Bibb
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