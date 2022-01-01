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Железный человек 2
Железный человек 2, 2010: актеры и роли
Iron Man 2
Железный человек 2
2010 / США
Трейлер
8.0
Оцените
155
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Железный человек 2, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Микки Рурк
Mickey Rourke
Пол Беттани
Paul Bettany
Дон Чидл
Don Cheadle
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Оливия Манн
Olivia Munn
Джон Фавро
Jon Favreau
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Лесли Бибб
Leslie Bibb
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