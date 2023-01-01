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Железный человек 2
Награды и номинации фильма Железный человек 2
Iron Man 2
Железный человек 2
2010 / США
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7.5
Оцените
159
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Железный человек 2
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