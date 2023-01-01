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Железный человек 2 Железный человек 2
Киноафиша Фильмы Железный человек 2 Награды и номинации фильма Железный человек 2
Iron Man 2 Железный человек 2 2010 / США
7.5 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Железный человек 2

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Номинант
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