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Лесли Бибб
Лесли Бибб
Leslie Bibb
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Лесли Бибб
Leslie Bibb
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Дата рождения
17 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бисмарк, Северная Дакота, США
Рост
175 см
Личные связи
Сэм Рокуэлл
вместе с 2010 года
Биография Лесли Бибб
Родилась 17 ноября 1974 года. Бисмарк, Северная Дакота, США.
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Фильмография Лесли Бибб
Няня. Королева проклятых
ужасы, комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Потерянный муж
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Кокаиновый барон
триллер, криминал, боевик
2018, США / Колумбия
5.0
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.0
Пробуждение Зодиака
ужасы, триллер, детектив
2017, Канада
4.0
Няня
ужасы, комедия
2017, США
6.0
Дон Верден
комедия
2015, США
5.0
7500
триллер
2014, США / Япония
4.0
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Связи
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
вместе с 2010 года
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