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Новый Человек-паук Новый Человек-паук
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук Новый Человек-паук, 2012: актеры и роли
The Amazing Spider-Man Новый Человек-паук 2012 / США
7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Новый Человек-паук, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уэбб Марк Уэбб Marc Webb
В ролях
Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans Иррфан Кхан Салли Филд Салли Филд Sally Field Крис Зилка Chris Zylka
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