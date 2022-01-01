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Новый Человек-паук
Новый Человек-паук, 2012: актеры и роли
The Amazing Spider-Man
Новый Человек-паук
2012 / США
Трейлер
7.1
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Новый Человек-паук, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уэбб
Marc Webb
В ролях
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Эмма Стоун
Emma Stone
Мартин Шин
Martin Sheen
Рис Иванс
Rhys Ifans
Иррфан Кхан
Салли Филд
Sally Field
Крис Зилка
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