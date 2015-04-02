Согласно опросу, проведенному каналом National Geographic, 21 % американцев считают, что нет лучшего средства от инопланетного вторжения, чем Халк. Бэтмену благоволят 12 %, и лишь 8 % готовы положиться на кандидатуру Человека-паука. Конечно, всем им далеко до Барака Обамы, набравшего в ходе параллельного опроса абсолютно недосягаемые 65 %, но даже из этих скромных цифр можно извлечь надлежащие выводы. Бэтмен, и в прежние-то времена весьма далекий от народа, усилиями гениального…
Начало
После замечательной трилогии Сэма Рэйми невесть зачем понадобилось перезапускать франчайз о самом известном супергерое Марвел, вместо того, чтобы просто доверить продолжение иному режиссёру, пусть даже при неком ре-касте актёрского состава. Однако Марак Уэбб действительно сделал полный ребут истории, кардинально поменяв все детали.
Новый Питер Паркер уже отнюдь не неудачник и ботаник, а яркий скейтер-фотограф, с хипстерским фотоаппаратом. С ним открыто заговаривают девушки, ему сочувствует в утрате дяди даже главный школьный задира, и с появлением спецспособностей здешний Питер не брезгует вытворять нечеловеческие номера (сцена с броском меча – просто стыд и срам…), оставаясь при этом вроде как даже без подозрений на супер-силу…
Смешно после подобного слышать, как создатели уповали на реализм и мрачность в концепции, стараясь даже трюки делать с реальными актёрами и каскадёрами, избегая компьютерных моделей по возможности. Из-за детско-сказочной музыки, подходящей разве что для семейной глупой комедии, куча эпизодов смотрится слишком нелепо и неуместно. Любой намёк на реализм улетучивается с появлением мутирующих ящериц и непонятных свойствах разработанной паутины, то удерживающей машины, как на тросах, то элементарно и легко рвущейся.
Главное достижение Рэйми состояло в объяснительной мутации главного героя, когда нам наглядно показывали, почему он держится на стенах, а так же в использовании придуманного Джеймсом Кэмероном (тем самым, да) паутинных желёз, вместо дурацких изобретений сетемётов (веб-шутеров), что действительно роднило Паркера с паукообразными и позволяло контролировать свою силу и варианты паутин. У Уэбба же Паркер сам изобретает устройство метания паутины, делая персонаж, пусть и на удивление каноничным в этом плане (учитывая, как изменилось всё остальное), но делая при этом вечный и главнейший эпик фейл, как комиксов, так и мультсериалов про Спайдермена.
Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун с трудом пытаются вписаться в антураж подростов-старшеклассников, и с этим ничего не получается. Первый дико переигрывает все эмоции и не имеет ни малейшей химии с героиней, а Стоун и вовсе деревянно изображает девушку-ботаника, пытаясь конкурировать с Паркером мозгами. Само участие Гвен вместо Мэри Джейн - уже огромный минус, и, хотя Стоун выглядит получше, чем Брайс Даллас Ховард на той же партии в триквеле, всё обилие пустых и молчаливых мизансцен, включая финальную натянутую слёзовыжималку, выглядит халтурно и совсем ненужно для картины. По крайней мере из природно-рыжей Стоун не стадии делать ЭмДжей, а значит на красивую Мэри в сиквелах ещё есть шансы, особенно, если канонично избавятся от противной Гвен. Подать во вторую часть Зелёного Гоблина!
С дядей Беном и тётей Мэй аналогичные кастинговые проблемы. Мартин Шин до боли неубедителен в своих откровениях, ни разу не упоминая главную тему «Человека-Паука» о силе и ответственности! Весь фильм ждёшь финального проигрывания голосового сообщения, надеясь услышать главнейшую фразу в ориджине героя (или хотя бы культовое «я хочу поиграть в игру», но это уже из другой оперы), а Уэбб не использует даже это! Не говоря уже об отсутствии рестлинга, вариантов дизайна костюма, совершенно нелепой истории с убийством дяди и поиском татуированных преступников, а тётя Мэй в ребуте даже не седая, годящаяся скорее в матери Паркеру и совершенно не вписывающаяся в должный каноничный образ.
Единственный, кто за весь фильм проявлял актёрскую игру, был великий и великолепный Рис Иванс, единственная серьёзная причина смотреть фильм. Однако, даже образ Коннорса был не проработан, у него в этой вселенной, похоже, даже жены с сыном нет, чтобы хоть как-то развивать драм-часть персонажа, но при этом Ящер – скучнейший злодей Паука, а взятая вместо длинномордой-ящероподобной формы изначальная, более очеловеченная чертами лица, якобы для сохранности «актёрской игры» выглядит смешной и невразумительной гримасой. И даже если хотели персонажу Иванса придать большей человечности, то нужно было не из Ящера делать очеловеченного зверя, а Коннорса в человеческой обычной форме раскрывать через взаимоотношения и семью, дав Ивансу игры, а Ящеру - длинную морду и качественное CGI.
Второплановые Дэнис Лири в роли капитана Стэйси, и Ирфан Кхан, хоть и вполне запомнятся своими героями, но ничего путного из них не выдадут. В фильме даже сцены смертей поставлены в разы хуже и совсем не так трогательно, как это было у Рэйми. Так что эмоциональная палитра взаимоотношений героев крайне слабо развивается в течение картины, не предлагая должным образом зрителю переживаний и напряжения. «Сумерки» стайл, что с него взять?!
По сути, фильм вышел даже не пересъёмкой «Человека-Паука», а смотрится переделкой фильма «Бэтмен: Начало», с таким же скучным долгостроем-становлением, главным героем с гаджетами и аналогично пустым злодеем, решившим запустить отраву в городские кварталы от якобы добрых побуждений. И все под той же самой маской якобы «реализма» и правдоподобия суровой жизни, никак не укладывая фильм в то, чем он так усердно пытается казаться. При этом и сюжет злодея-наставника эксплуатировался в предыдущих частях, особенно удачно развернувшись во втором «Пауке», здесь же смотрясь калькой и копиркой оттуда. Да к тому же глаза раздражают какие-то нелепые подражания предшественникам, в духе в наглую украденной у «Росомахи» сцене крушения всего подряд у раковины.
Новый дизайн костюма, новая история становления, новый укус паука (в шею вместо руки!), да всё по-новому, но всё настолько уступает предшественнику, что диву даёшься, зачем Уэбб настолько отходит от канона, стремясь просто отличится куда больше, чем стремиться рассказать историю. И при этом фильм повторяется в том, в чём не надо повторяться, делает канон там, где его как раз-таки стоит изменить, и повторяет предыдущие экранизации в тех местах, которые можно было бы как раз по-новому адаптировать и получше преподнести.
Рэйми рассказывал историю взросления и становления, в то время, как у Уэбб просто топчется на месте, одевая акробата-хипстера в цветастый спандекс. Впрочем, это, возможно, проблема сценария и авторов, а Марк лишь пытается худо-бедно вытягивать безмерно провисающий и дырявый сюжет на героизме и визуальных эффектах. Вот только и эффекты в картинах Рэйми были куда лучше, впечатляли в разы сильнее и даже злодеи попадались куда интереснее.
Удивительно, что фильм регулярно бросает открытыми все свои побочные и второстепенные сюжетные линии. Убрать их и сократить тем самым хронометраж до полутора часов – было бы куда лучше и динамичнее, чем бесконечное количество оставленных вопросов, ответы на которые нам толком дать даже не пообещали. А взявшаяся за основу тема неприятия Паука обществом, относящимся с недоверием и сомневающегося в положительных и супергеройских намерениях персонажа, подана безвкусно и невнятно, без должного напряжения и силы. И хотя это только начало новой истории, но уж лучше бы снимали продолжение, пусть и с другими актёрами (вопрос их проф. пригодности был обозначен выше), но без возвращения в школьные будни и историю становления Паркера супергероем!
Однако, по большей части мы всё-таки имеем не такой уж и плохой фильм про Человека-Паука. Да, во многом неудачный каст, не подходящая музыка и невнятный сценарий, но зато по-прежнему обилие полётов, супергероизм (пусть и в малых масштабах: здесь, например, на мосту Паук умудряется спасти одного ребёнка, когда в первом фильме Рэми удерживал целый вагон детей, в прямом смысле словосочетания! И здешняя сцена смотрится глупой и затянутой, со всеми этими одеваниями и снятиями маски, а у Рэйми была полна напряжения и экшена), вполне хорошие спецэффекты и даже парочка небольших интриг. Имеется даже главная фишка кино-комиксов, бонус-сцена после титров (в середине титров, в данном случае).
Ре-дизайн костюма не так плох, как мог бы быть, Ящер, хоть и с плоской мордой, но не редко подан в стиле «фильма ужасов», как в сцене на мосту или в лаборатории, когда Гвен прячется в шкаф, наблюдая за действиями монстра, пару раз появляется во врачебном халате для фанов персонажа, удачно сделан в плане трансформации и когтей. Имеются регулярные отсылки к Норманну Озборну и в кадр попадают газеты «Дейли Бьюгл», камео Стэна Ли (правда заслуживающее звание худшего и самого неуместного за все свои экранные появления в кино-комиксах). Вселенная «Человека-Паука» пытается быть проработанной в деталях, расширяясь по мере возможности за границы поданной истории Коннорса-Ящера, и это похвально. Экшен-сцены тоже неплохие, но эффектная и зрелищная драка в школе, во многом превосходит очень слабый финальный экшен на башне.
В итоге перезагрузка «Человека-Паука» оказывается не такой уж плохой, как можно было ждать, но всё-таки не нужной и уступающей даже слабому триквелу от Рэйми, и уж тем более двум прекрасным первым частям. Новый каст не органичен, музыка хуже некуда, сюжет крайне зря переделан, а сюжетные линии слишком поверхностны и условны, в том числе и в техническом плане. Но Уэбб всё-таки неплохой режиссёр, сумевший сотворить красочный и супергеройский блокбастер, который можно посмотреть, хотя бы для сравнения или что б не скучно скоротав вечерок. И пусть продолжения будут гораздо лучше, быть может, и до интересных злодеев наконец-таки дойдут.
6/10
Я, пожалуй, соглашусь с Comon, что имеют место Паучьи Сумерки, но весь этот романтИк, душевные метания героя и его легкая лохматость тронули мое нежное сердце.
У Гарфилда отлично получилось скакать козленком, нахальничать временами и грустно смотреть на Эмму Стоун глазами раненого оленёнка. Но вот чего у него нет, так это комедийного таланта Тоби Магуайра.
К Эмме Стоун я необъективна после "Отличницы", она мне везде нравится. Так что от главгероев я в восторге. Да и фильм ладный.
Правда, я против Годзиллы, линия как-то совсем бредовая, то он ящер, то не ящер.
Ну, и опять была какая-то штуковина, которая производит какую-то хреновину, и ее натурально на самую верхотуру Годзилла попер, чтобы, значит, всему городу хорошо стало. В 80-е финальные драки устраивали в заброшенных цехах, а теперь норовят чтоб повыше, но здесь симпатично, кстати, сверху было звездное небо, снизу ночной город сиял.
В 3D не особо разбираюсь, но оно не грузило, наоборот, глубина была, и Паучок туда-сюда летал красиво.
И да, генномодифицированный хомячок, жадно чавкающий над тушкой собрата, это незабываемо.
Трогательный и реально супергеройский фильм. 8/10
я помню эти три части как в страшном сне и не могу до сих пор понять, кому в здравом уме пришла эта идея - пригласить Тоби на роль супергероя. "ботаник" - да, но уж точно не супергерой.
и пока выпускались эти "дивные" фильмы, я все время мечтала - черт побери, такая чудесная история, такой колорит и столько возможностей.. а все убито одним только идиотским лицом. (
так вот Новый Человек Паук - это кто-то по-любому заглянул в половину наших снов и сделал то, что давно нужно было сделать - сменил Паука. ) и состряпал совершенно не напрягающий и не провисающий динамичный фильм, где Паркер - действительно подросток, охреневший от собственных способностей (с выходящими отсюда некоторым выпендрежем и нервными улыбками да подергиваниями головой)).
в общем, фильм доставил, Гарфилд - лапочка.
✊
наконец-то можно любить Человека-Паука )) слава богам. )
за исполнение мечты - 10/10
✊
Кароче фильм отличный. 10 / 10 ✊
Никакой романтики поцелуя, как это было в прошлом.
а я вот увидела неприкрытый такой юношеский нервяк при поцелуе, и это было оооочень круто. пару раз мне даже показалось, что Паркер хочет ее съесть целиком прямо сейчас.
✊
Фильм по такой теме по определению не должен быть обычным подростковым экшеном.
Нет, конечно, связей со вселенной навалом.
Достаточно напомнить о том, что сюжет взят из серии "Закон джунглей" мультсериала 2004 года.
Но такое впечатление, выражаясь терпимо - бюджет был маловат.
Где масса небольших колоритных персонажей?
Где издатель Ежедневного гудка? Где его секретарша? Где, наконец, персонаж типа домовладельца с его шедевральным одесским "Шо, плата?"?
Почему да же среди титров так и не показали, что газ зеленого гоблина таки доставили к Норманну Озборну?
Что? Не стали заключать контракты с актерами на несколько серий? Денег на это жаль? Актеров не нашли?
Минус!
Следующие серии должны основываться на материале заложенном в этом фильме!
Логика сюжета на уровне среднесортного боевика.
Почему Конерс то доктиришка, то ящерица, а у Паркера пукер такой не происходит?
Почему антидот на Паркера не подействовал?
Да куча таких моментов. Лень перечислять.
Но, в целом задумка хорошая, исполнение среднее.
В целом, лучше так чем никак.
Крепкие 7/10
Очень надеюсь что, проводя аналогию с ребутом 007, тут будет совсем наоборот. Следующая серия станет лучше, чем первая, тот "квант милосердия" не поддается милосердию.
Прочитал, что решили перезапуск развить в трилогию... БигМак - Биф-а-ля-рус с беконом, без бекона... и далее... точно без меня:)
Это - не кино.
Аргументы "За" были - полеты паучка в 3D, увиденные в трейлере. ✊ Сюжет и прочие тонкости даже не рассматривались. Ну, не - не пойду, будем ждать чего-то другого.
Пы.сы. На предыдущей странице "Нова людына павук" ✊ . Люблю иной раз смотреть с украинским дубляжом фильмы. Настроение поднимается на раз-два.
Жвачка жвачке рознь✊ И все под настроение. Эту не осилю, боюсь. Не люблю выходить из зала с чувством потерянного впустую времени. Тем более, на июль уже намечены премьеры, на которые точно пойду.
10 / 10 ✊
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