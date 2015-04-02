Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый Человек-паук Новый Человек-паук
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук Отзывы о фильме «Новый Человек-паук»
The Amazing Spider-Man Новый Человек-паук 2012 / США
7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Новый Человек-паук»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Согласно опросу, проведенному каналом National Geographic, 21 % американцев считают, что нет лучшего средства от инопланетного вторжения, чем Халк. Бэтмену благоволят 12 %, и лишь 8 % готовы положиться на кандидатуру Человека-паука. Конечно, всем им далеко до Барака Обамы, набравшего в ходе параллельного опроса абсолютно недосягаемые 65 %, но даже из этих скромных цифр можно извлечь надлежащие выводы. Бэтмен, и в прежние-то времена весьма далекий от народа, усилиями гениального…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Ой, червячки-паучки, все сила массового сознания. Когда первый человек-паук выходил, я бы даже не подумала. Потом началось массовое безумие, и на третий я уже пошла. И на новый – пойду по инерции. Там все новое – герои другие, и режиссер, насколько я понимаю, тоже в первый раз новый. А человек-паук – школьник, и у него первая любовь и подростковые проблемы. И какой он хорошенький, когда паук, просто загляденье! Так что шутки ради можно и посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Новый человек-паук будет не 4, а «Удивительный человек-паук». И вообще, это перезагрузка всей истории – будут показывать вроде с самого начала. И будет еще три серии, как в первой волне. Не думаю, что это хорошая идея. Что нового они могу сказать? И кто это будет смотреть? Нет, первую серию все посмотрят, наверное. Но как ее можно не провалить? Ладно, посмотрим, хотя покажут чуть ли не через год – летом 2012-го.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Где-то читал или слышал, что новый человек-паук в ЧП-4 будет не оборотнем, а простым человеком, который, изучая пауков, позаимствовал у них некоторые особенности и использовал их на практике. То есть он не паутину паучью выбрасывает, а какие-то специальные приспособления, которые сам изобрел и изготовил. Получается совсем другая история, и уже не на основе комиксом. Интересно будет посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела трейлер............ПППООЙЙДУУУ !!!!!!!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
лабуда какая то=(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
На экраны выходит "The Amazing Spider-Man" - "Удивительный Человек-Паук" (в российском прокате - "Новый Человек-Паук"), ребут франшизы после замечательной трилогии Сэма Рэйми, полная перезагрузка истории становления знаменитого супергероя, с обновлённым кастом в лице Эндрю Гарфилда, Мартина Шина и Салли Филд, с заменой яркой ЭмДжей на ботаничку Гвен Стейси, сыгранную Эммой Стоун, и со злодеем Ящером в исполнении блистательного Риса Иванса. Ребут от Марка Уэбба, конечно, вызывал множество опасений в свой адрес и весьма уступает блестящим картинам Сэма Рэйми, но на удивление оказался смотрибельным блокбастером, в меру удачно поставленным, зрелищным и героичным.



Начало



После замечательной трилогии Сэма Рэйми невесть зачем понадобилось перезапускать франчайз о самом известном супергерое Марвел, вместо того, чтобы просто доверить продолжение иному режиссёру, пусть даже при неком ре-касте актёрского состава. Однако Марак Уэбб действительно сделал полный ребут истории, кардинально поменяв все детали.



Новый Питер Паркер уже отнюдь не неудачник и ботаник, а яркий скейтер-фотограф, с хипстерским фотоаппаратом. С ним открыто заговаривают девушки, ему сочувствует в утрате дяди даже главный школьный задира, и с появлением спецспособностей здешний Питер не брезгует вытворять нечеловеческие номера (сцена с броском меча – просто стыд и срам…), оставаясь при этом вроде как даже без подозрений на супер-силу…



Смешно после подобного слышать, как создатели уповали на реализм и мрачность в концепции, стараясь даже трюки делать с реальными актёрами и каскадёрами, избегая компьютерных моделей по возможности. Из-за детско-сказочной музыки, подходящей разве что для семейной глупой комедии, куча эпизодов смотрится слишком нелепо и неуместно. Любой намёк на реализм улетучивается с появлением мутирующих ящериц и непонятных свойствах разработанной паутины, то удерживающей машины, как на тросах, то элементарно и легко рвущейся.



Главное достижение Рэйми состояло в объяснительной мутации главного героя, когда нам наглядно показывали, почему он держится на стенах, а так же в использовании придуманного Джеймсом Кэмероном (тем самым, да) паутинных желёз, вместо дурацких изобретений сетемётов (веб-шутеров), что действительно роднило Паркера с паукообразными и позволяло контролировать свою силу и варианты паутин. У Уэбба же Паркер сам изобретает устройство метания паутины, делая персонаж, пусть и на удивление каноничным в этом плане (учитывая, как изменилось всё остальное), но делая при этом вечный и главнейший эпик фейл, как комиксов, так и мультсериалов про Спайдермена.



Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун с трудом пытаются вписаться в антураж подростов-старшеклассников, и с этим ничего не получается. Первый дико переигрывает все эмоции и не имеет ни малейшей химии с героиней, а Стоун и вовсе деревянно изображает девушку-ботаника, пытаясь конкурировать с Паркером мозгами. Само участие Гвен вместо Мэри Джейн - уже огромный минус, и, хотя Стоун выглядит получше, чем Брайс Даллас Ховард на той же партии в триквеле, всё обилие пустых и молчаливых мизансцен, включая финальную натянутую слёзовыжималку, выглядит халтурно и совсем ненужно для картины. По крайней мере из природно-рыжей Стоун не стадии делать ЭмДжей, а значит на красивую Мэри в сиквелах ещё есть шансы, особенно, если канонично избавятся от противной Гвен. Подать во вторую часть Зелёного Гоблина!



С дядей Беном и тётей Мэй аналогичные кастинговые проблемы. Мартин Шин до боли неубедителен в своих откровениях, ни разу не упоминая главную тему «Человека-Паука» о силе и ответственности! Весь фильм ждёшь финального проигрывания голосового сообщения, надеясь услышать главнейшую фразу в ориджине героя (или хотя бы культовое «я хочу поиграть в игру», но это уже из другой оперы), а Уэбб не использует даже это! Не говоря уже об отсутствии рестлинга, вариантов дизайна костюма, совершенно нелепой истории с убийством дяди и поиском татуированных преступников, а тётя Мэй в ребуте даже не седая, годящаяся скорее в матери Паркеру и совершенно не вписывающаяся в должный каноничный образ.



Единственный, кто за весь фильм проявлял актёрскую игру, был великий и великолепный Рис Иванс, единственная серьёзная причина смотреть фильм. Однако, даже образ Коннорса был не проработан, у него в этой вселенной, похоже, даже жены с сыном нет, чтобы хоть как-то развивать драм-часть персонажа, но при этом Ящер – скучнейший злодей Паука, а взятая вместо длинномордой-ящероподобной формы изначальная, более очеловеченная чертами лица, якобы для сохранности «актёрской игры» выглядит смешной и невразумительной гримасой. И даже если хотели персонажу Иванса придать большей человечности, то нужно было не из Ящера делать очеловеченного зверя, а Коннорса в человеческой обычной форме раскрывать через взаимоотношения и семью, дав Ивансу игры, а Ящеру - длинную морду и качественное CGI.



Второплановые Дэнис Лири в роли капитана Стэйси, и Ирфан Кхан, хоть и вполне запомнятся своими героями, но ничего путного из них не выдадут. В фильме даже сцены смертей поставлены в разы хуже и совсем не так трогательно, как это было у Рэйми. Так что эмоциональная палитра взаимоотношений героев крайне слабо развивается в течение картины, не предлагая должным образом зрителю переживаний и напряжения. «Сумерки» стайл, что с него взять?!



По сути, фильм вышел даже не пересъёмкой «Человека-Паука», а смотрится переделкой фильма «Бэтмен: Начало», с таким же скучным долгостроем-становлением, главным героем с гаджетами и аналогично пустым злодеем, решившим запустить отраву в городские кварталы от якобы добрых побуждений. И все под той же самой маской якобы «реализма» и правдоподобия суровой жизни, никак не укладывая фильм в то, чем он так усердно пытается казаться. При этом и сюжет злодея-наставника эксплуатировался в предыдущих частях, особенно удачно развернувшись во втором «Пауке», здесь же смотрясь калькой и копиркой оттуда. Да к тому же глаза раздражают какие-то нелепые подражания предшественникам, в духе в наглую украденной у «Росомахи» сцене крушения всего подряд у раковины.



Новый дизайн костюма, новая история становления, новый укус паука (в шею вместо руки!), да всё по-новому, но всё настолько уступает предшественнику, что диву даёшься, зачем Уэбб настолько отходит от канона, стремясь просто отличится куда больше, чем стремиться рассказать историю. И при этом фильм повторяется в том, в чём не надо повторяться, делает канон там, где его как раз-таки стоит изменить, и повторяет предыдущие экранизации в тех местах, которые можно было бы как раз по-новому адаптировать и получше преподнести.



Рэйми рассказывал историю взросления и становления, в то время, как у Уэбб просто топчется на месте, одевая акробата-хипстера в цветастый спандекс. Впрочем, это, возможно, проблема сценария и авторов, а Марк лишь пытается худо-бедно вытягивать безмерно провисающий и дырявый сюжет на героизме и визуальных эффектах. Вот только и эффекты в картинах Рэйми были куда лучше, впечатляли в разы сильнее и даже злодеи попадались куда интереснее.



Удивительно, что фильм регулярно бросает открытыми все свои побочные и второстепенные сюжетные линии. Убрать их и сократить тем самым хронометраж до полутора часов – было бы куда лучше и динамичнее, чем бесконечное количество оставленных вопросов, ответы на которые нам толком дать даже не пообещали. А взявшаяся за основу тема неприятия Паука обществом, относящимся с недоверием и сомневающегося в положительных и супергеройских намерениях персонажа, подана безвкусно и невнятно, без должного напряжения и силы. И хотя это только начало новой истории, но уж лучше бы снимали продолжение, пусть и с другими актёрами (вопрос их проф. пригодности был обозначен выше), но без возвращения в школьные будни и историю становления Паркера супергероем!



Однако, по большей части мы всё-таки имеем не такой уж и плохой фильм про Человека-Паука. Да, во многом неудачный каст, не подходящая музыка и невнятный сценарий, но зато по-прежнему обилие полётов, супергероизм (пусть и в малых масштабах: здесь, например, на мосту Паук умудряется спасти одного ребёнка, когда в первом фильме Рэми удерживал целый вагон детей, в прямом смысле словосочетания! И здешняя сцена смотрится глупой и затянутой, со всеми этими одеваниями и снятиями маски, а у Рэйми была полна напряжения и экшена), вполне хорошие спецэффекты и даже парочка небольших интриг. Имеется даже главная фишка кино-комиксов, бонус-сцена после титров (в середине титров, в данном случае).



Ре-дизайн костюма не так плох, как мог бы быть, Ящер, хоть и с плоской мордой, но не редко подан в стиле «фильма ужасов», как в сцене на мосту или в лаборатории, когда Гвен прячется в шкаф, наблюдая за действиями монстра, пару раз появляется во врачебном халате для фанов персонажа, удачно сделан в плане трансформации и когтей. Имеются регулярные отсылки к Норманну Озборну и в кадр попадают газеты «Дейли Бьюгл», камео Стэна Ли (правда заслуживающее звание худшего и самого неуместного за все свои экранные появления в кино-комиксах). Вселенная «Человека-Паука» пытается быть проработанной в деталях, расширяясь по мере возможности за границы поданной истории Коннорса-Ящера, и это похвально. Экшен-сцены тоже неплохие, но эффектная и зрелищная драка в школе, во многом превосходит очень слабый финальный экшен на башне.



В итоге перезагрузка «Человека-Паука» оказывается не такой уж плохой, как можно было ждать, но всё-таки не нужной и уступающей даже слабому триквелу от Рэйми, и уж тем более двум прекрасным первым частям. Новый каст не органичен, музыка хуже некуда, сюжет крайне зря переделан, а сюжетные линии слишком поверхностны и условны, в том числе и в техническом плане. Но Уэбб всё-таки неплохой режиссёр, сумевший сотворить красочный и супергеройский блокбастер, который можно посмотреть, хотя бы для сравнения или что б не скучно скоротав вечерок. И пусть продолжения будут гораздо лучше, быть может, и до интересных злодеев наконец-таки дойдут.



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Неплохо. Главное, что совсем другой Паук.

Я, пожалуй, соглашусь с Comon, что имеют место Паучьи Сумерки, но весь этот романтИк, душевные метания героя и его легкая лохматость тронули мое нежное сердце.

У Гарфилда отлично получилось скакать козленком, нахальничать временами и грустно смотреть на Эмму Стоун глазами раненого оленёнка. Но вот чего у него нет, так это комедийного таланта Тоби Магуайра.

К Эмме Стоун я необъективна после "Отличницы", она мне везде нравится. Так что от главгероев я в восторге. Да и фильм ладный.

Правда, я против Годзиллы, линия как-то совсем бредовая, то он ящер, то не ящер.

Ну, и опять была какая-то штуковина, которая производит какую-то хреновину, и ее натурально на самую верхотуру Годзилла попер, чтобы, значит, всему городу хорошо стало. В 80-е финальные драки устраивали в заброшенных цехах, а теперь норовят чтоб повыше, но здесь симпатично, кстати, сверху было звездное небо, снизу ночной город сиял.

В 3D не особо разбираюсь, но оно не грузило, наоборот, глубина была, и Паучок туда-сюда летал красиво.

И да, генномодифицированный хомячок, жадно чавкающий над тушкой собрата, это незабываемо.

Трогательный и реально супергеройский фильм. 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Магуайар был просто отвратителен в роли Паука.

я помню эти три части как в страшном сне и не могу до сих пор понять, кому в здравом уме пришла эта идея - пригласить Тоби на роль супергероя. "ботаник" - да, но уж точно не супергерой.

и пока выпускались эти "дивные" фильмы, я все время мечтала - черт побери, такая чудесная история, такой колорит и столько возможностей.. а все убито одним только идиотским лицом. (

так вот Новый Человек Паук - это кто-то по-любому заглянул в половину наших снов и сделал то, что давно нужно было сделать - сменил Паука. ) и состряпал совершенно не напрягающий и не провисающий динамичный фильм, где Паркер - действительно подросток, охреневший от собственных способностей (с выходящими отсюда некоторым выпендрежем и нервными улыбками да подергиваниями головой)).

в общем, фильм доставил, Гарфилд - лапочка.



наконец-то можно любить Человека-Паука )) слава богам. )

за исполнение мечты - 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 01/07/2012 - 20:35:07):У Гарфилда отлично получилось скакать козленком, нахальничать временами и грустно смотреть на Эмму Стоун глазами раненого оленёнка.



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Leshiy133 - Блин зачем столько текста ? всё равно никто не читает это сочинение =))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрел паука нового =) Фильм СУПЕР !!!!!!! Очень круто сняли. Спец эффекты на высоте. Главный герой , тоже очень круто сыграл. Вот только , зачем то сделали очень грустную концовку =((((( Столько народу умерло , очень жалко было =((((





Кароче фильм отличный. 10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (evhatredis, 10/07/2012 - 01:35:21):

Никакой романтики поцелуя, как это было в прошлом.



а я вот увидела неприкрытый такой юношеский нервяк при поцелуе, и это было оооочень круто. пару раз мне даже показалось, что Паркер хочет ее съесть целиком прямо сейчас.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Ребут серии это хорошо, хотя до Казино Рояля этому фильму далеко.



Фильм по такой теме по определению не должен быть обычным подростковым экшеном.

Нет, конечно, связей со вселенной навалом.

Достаточно напомнить о том, что сюжет взят из серии "Закон джунглей" мультсериала 2004 года.

Но такое впечатление, выражаясь терпимо - бюджет был маловат.

Где масса небольших колоритных персонажей?

Где издатель Ежедневного гудка? Где его секретарша? Где, наконец, персонаж типа домовладельца с его шедевральным одесским "Шо, плата?"?

Почему да же среди титров так и не показали, что газ зеленого гоблина таки доставили к Норманну Озборну?

Что? Не стали заключать контракты с актерами на несколько серий? Денег на это жаль? Актеров не нашли?

Минус!

Следующие серии должны основываться на материале заложенном в этом фильме!



Логика сюжета на уровне среднесортного боевика.

Почему Конерс то доктиришка, то ящерица, а у Паркера пукер такой не происходит?

Почему антидот на Паркера не подействовал?

Да куча таких моментов. Лень перечислять.



Но, в целом задумка хорошая, исполнение среднее.

В целом, лучше так чем никак.

Крепкие 7/10



Очень надеюсь что, проводя аналогию с ребутом 007, тут будет совсем наоборот. Следующая серия станет лучше, чем первая, тот "квант милосердия" не поддается милосердию.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
В тяжких раздумьях - идти или не идти...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Учитывая, что от первых 2-х частей у меня впечатлений - ноль. А с 3-й, при просмотре в к/т - ушел с середины фильма... тяжких раздумий нет.

Прочитал, что решили перезапуск развить в трилогию... БигМак - Биф-а-ля-рус с беконом, без бекона... и далее... точно без меня:)

Это - не кино.

Аргументы "За" были - полеты паучка в 3D, увиденные в трейлере. ✊ Сюжет и прочие тонкости даже не рассматривались. Ну, не - не пойду, будем ждать чего-то другого.

Пы.сы. На предыдущей странице "Нова людына павук" ✊ . Люблю иной раз смотреть с украинским дубляжом фильмы. Настроение поднимается на раз-два.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 14/07/2012 - 23:59:12


Жвачка жвачке рознь✊ И все под настроение. Эту не осилю, боюсь. Не люблю выходить из зала с чувством потерянного впустую времени. Тем более, на июль уже намечены премьеры, на которые точно пойду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился. Даже лучше предыдущих пауков !!! ✊ Актёр новый сыграл отлично. Захватывающий экшен.



10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
В принципе неплохо, но ждал большего. Предыдущий "Паук" был поинтереснее. Учитывая что сюжет не нов и фильм не первый, можно было сделать сюжет закрученнее и не вдаваться в банальности.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Никогда не думал что фильм про человека паука мог так облажаться. Этот "ремейк" первой части спасают лиш спецэфекты. Сююжет не много запутан, и это не много бесит. А таг же "Скрытность" нового героя, это тоже самое еслиб Чикатило выбежал на улицу и кричал:"Я зарезал 52 человека". Фильм скорее всего создавали для детей, как фильм бэтмэн форэвэ, он сильно отличался от прошлых частей, которые были мрачнее и стрёмнее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Точно не помню. Но старого актёра вроде посадили в тюрьму в россии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очередная. Пустая. Сходила визовый раз на паука.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Что то я не понял, в чем тут "новый человек-паук"... Практически тот же сценарий, те же спецэфекты... ТОТ же уровень...!!! Смотрится хорошо, но так же как и прошлый, хотел чего то нового(может это у меня последствия после "темного", вот там то перевернули все)..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Кровь
Кровь 3 комментария
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель 1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде 2 комментария
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан 12 комментариев
Голиаф
Голиаф 1 комментарий
Любовники
Любовники 14 комментариев
Своя война: Шторм в пустыне
Своя война: Шторм в пустыне 13 комментариев
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне 7 комментариев
Честный развод 2
Честный развод 2 4 комментария
Аманат
Аманат 14 комментариев
Криминальный город 2
Криминальный город 2 2 комментария
Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал
Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал 1 комментарий
Лучшие в аду
Лучшие в аду 8 комментариев
Бультерьер
Бультерьер 13 комментариев
Смерть в прерии
Смерть в прерии 2 комментария
Сердце пармы
Сердце пармы 97 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши