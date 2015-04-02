Наша рецензия

Согласно опросу, проведенному каналом National Geographic, 21 % американцев считают, что нет лучшего средства от инопланетного вторжения, чем Халк. Бэтмену благоволят 12 %, и лишь 8 % готовы положиться на кандидатуру Человека-паука. Конечно, всем им далеко до Барака Обамы, набравшего в ходе параллельного опроса абсолютно недосягаемые 65 %, но даже из этих скромных цифр можно извлечь надлежащие выводы. Бэтмен, и в прежние-то времена весьма далекий от народа, усилиями гениального…