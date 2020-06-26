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Кэмпбелл Скотт
Кэмпбелл Скотт
Campbell Scott
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Кэмпбелл Скотт
Campbell Scott
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Дата рождения
19 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Патришия Кларксон
Состояли в отношениях
Биография Кэмпбелла Скотта
Родился 19 июля 1961 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кэмпбелла Скотта
Журналист
триллер, драма, криминал, детектив
2016, США
6.0
Still
драма
2012, Канада
7.0
Фиби в Стране чудес
драма
2008, США
7.0
С глаз – долой, из чарта – вон!
мелодрама, мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Мысли о свободе
приключения, драма, семейный
2005, США
7.0
Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер
2005, США
7.0
Любимец женщин
комедия, драма
2002, США
6.0
Миссис Паркер и порочный круг
биография, драма
1994, США / Канада
6.0
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Только сыграет его другой актер.
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26 июня 2020 15:04
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Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Состояли в отношениях
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