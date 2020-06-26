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Кэмпбелл Скотт

Campbell Scott
Кэмпбелл Скотт
Кэмпбелл Скотт Campbell Scott
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Дата рождения
19 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Состояли в отношениях
Биография Кэмпбелла Скотта

Родился 19 июля 1961 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Кэмпбелла Скотта
Журналист
Журналист
триллер, драма, криминал, детектив 2016, США
6.0
Still
Still
драма 2012, Канада
7.0
Фиби в Стране чудес
Фиби в Стране чудес
драма 2008, США
7.0
С глаз – долой, из чарта – вон!
С глаз – долой, из чарта – вон!
мелодрама, мюзикл, комедия 2007, США
7.0
Мысли о свободе
Мысли о свободе
приключения, драма, семейный 2005, США
7.0
Шесть демонов Эмили Роуз
Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.0
Любимец женщин
Любимец женщин
комедия, драма 2002, США
6.0
Миссис Паркер и порочный круг
Миссис Паркер и порочный круг
биография, драма 1994, США / Канада
6.0
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Злодей из «Парка Юрского периода» появится в «Мире Юрского периода 3» Только сыграет его другой актер. 
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26 июня 2020 15:04
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Связи
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон Patricia Clarkson
Состояли в отношениях
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