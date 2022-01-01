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Ирфан Кхан

Irfan Khan
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан Irfan Khan
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Дата рождения
7 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Ирфан Кхан

Родился 7 января 1967 года. Джайпур, Раджастан, Индия.

Фильмография Ирфан Кхан
Шантаж
Шантаж
драма, комедия 2018, Индия
7.0
Пазл
Пазл
драма 2018, США
6.0
Хинди школа
Хинди школа
драма 2017, Индия
7.0
Утопленник
Утопленник
драма, мелодрама 2017, Бангладеш
6.0
Инферно
Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.0
Неистовая
Неистовая
драма, криминал 2015, Индия
6.0
Ланчбокс
Ланчбокс
драма, мелодрама 2014, Индия / Франция / Германия / США
7.0
Жизнь Пи
Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.0
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