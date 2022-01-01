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Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Irfan Khan
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Ирфан Кхан
Irfan Khan
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Дата рождения
7 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Ирфан Кхан
Родился 7 января 1967 года. Джайпур, Раджастан, Индия.
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Фильмография Ирфан Кхан
Шантаж
драма, комедия
2018, Индия
7.0
Пазл
драма
2018, США
6.0
Хинди школа
драма
2017, Индия
7.0
Утопленник
драма, мелодрама
2017, Бангладеш
6.0
Инферно
триллер, приключения
2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.0
Неистовая
драма, криминал
2015, Индия
6.0
Ланчбокс
драма, мелодрама
2014, Индия / Франция / Германия / США
7.0
Жизнь Пи
приключения, драма
2012, США / Китай
7.0
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