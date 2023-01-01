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Новый Человек-паук Новый Человек-паук
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук Награды и номинации фильма Новый Человек-паук
The Amazing Spider-Man Новый Человек-паук 2012 / США
7.1 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Новый Человек-паук

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
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