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Марк Уэбб
Марк Уэбб
Marc Webb
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Марк Уэбб
Marc Webb
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Дата рождения
31 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Блумингтон, Индиана, США
Биография Марка Уэбба
Родился 31 августа 1974 года. Блумингтон, Индиана, США.
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Фильмография Марка Уэбба
Белоснежка и семь гномов
приключения, драма, семейный
2023, Германия / США
0.0
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма
2017, США
6.0
Одаренная
драма
2017, США
7.0
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.0
Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер
2012, США
7.0
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.0
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Компания Disney ответила на претензии Питера Динклэйджа к ремейку «Белоснежки»
Актера уверяют в том, что подход к изображению гномов будет уважительным.
Написать
26 января 2022 10:49
Питер Динклэйдж жестко раскритиковал предстоящий ремейк «Белоснежки»
Актер обвинил создателей в лицемерии.
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25 января 2022 13:45
Студия Disney нашла актера на главную мужскую роль в игровом ремейке «Белоснежки»
Актер присоединится к объявленным ранее Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.
Написать
13 января 2022 13:16
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