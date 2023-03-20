Уиллем Дефо был бы рад сыграть Зеленого гоблина в дальнейших фильмах о Человеке-пауке

В конце позапрошлого года Уиллем Дефо вновь предстал в образе Зеленого гоблина в «Человеке-пауке: Нет пути домой», что очень порадовало поклонников вселенной Marvel. Недавно актер заявил, что не против еще раз сыграть знаменитого злодея. В рамках интервью порталу Inverse, приуроченному к релизу психологического триллера «Внутри», Дефо сообщил, что с радостью согласился бы снова сыграть Зеленого гоблина:

«При условии, что все будет правильно, я готов. Это ведь отличная роль. К тому же, двойная. Двадцать лет назад и недавно я получил разные впечатления, но в обоих случаях я отлично провел время на съемках».

Еще в рамках продвижения «Нет пути домой» Дефо признался, что одним из основных условий его возвращения было участие в экшен-сценах. Также артисту не хотелось появляться в формате камео. Ему нужна была полноценная роль, чтобы у его персонажа было развитие.

Дефо не единственный член каста оригинальной трилогии Сэма Рэйми, кто потенциально готов вернуться в будущем. В январе этого года похожим заявлением поделился и сам Тоби Магуайр.

Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом уже находится в активной разработке Sony и Marvel, но его детали пока тщательно скрыты.