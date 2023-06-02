Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака

1 июня состоялась мировая премьера мультфильма для всей семьи « Человек-паук: Паутина вселенных », в котором каждый сможет найти себе паука по душе, ведь их там сразу несколько! Вместе с Гвен Стейси преемник Питера Паркера Майлз Моралес отправится в увлекательное путешествие по мультивселенной, где соберут команду новых пауков, чтобы бороться со злом! Пока мультфильм не вышел в прокат, узнай, кто из героев мультивселенной тебе ближе по характеру.

Овен — Питер Паркер (в исполнении Эндрю Гарфилда)

Овны — прирожденные лидеры и завоеватели. Обладая сильной харизмой, они неизменно привлекают к себе внимание. При этом Овны — натуры независимые и в чужом одобрении не нуждаются. Им свойственна импульсивность и даже вспыльчивость, но остывают они, как правило, так же быстро, как закипают.

Таким и получился Питер Паркер в исполнении Эндрю Гарфилда. Его герой — самодостаточный интеллектуал, которые не прочь отпустить саркастичный комментарий. Его дерзость и уверенность в себе не могут не восхищать.

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Телец — Майлз Моралес

В отличие от Овна, Телец — более приземленный знак зодиака, привыкший тщательно обдумывать свои поступки. Тельцы могут казаться нерешительными, но, сделав выбор, будут следовать ему неукоснительно. Помимо этого, Тельцы — верные товарищи, готовые всегда прийти на помощь.

Таков и Майлз Моралес — обычный подросток, обретший сверхъестественные способности, которые его поначалу пугали. Когда он решает продолжить дело Питера Паркера, Майлз всеми силами начинает противостоять злу, параллельно не забывая постоянно учиться и развиваться.

Человек-паук: Через вселенные

Близнецы — Хобарт Браун (Панк-паук)

Близнецы — знак-трикстер. Его представители — натуры креативные и зачастую даже эпатажные, что нередко сказывается на их поведении. Также Близнецы переменчивы и порой бывает сложно понять, что у них на уме.

Панк-паук идеально соответствует этой характеристике. Авантюрист и бунтарь, он до последнего готов бороться за своими идеалы, порой даже радикальными методами. А его любовь к свободе постоянно подталкивает его к новым приключениям.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Рак — Питер Паркер (в исполнении Тома Холланда)

Рак — самый эмпатичный знак зодиака, тонко переживающий неудачи. У егоо представителей богатый внутренний мир, который они, впрочем, предпочитают скрывать от незнакомцев. С близкими Раки раскрываются как обаятельные душевные люди, обладающие прекрасным чувством юмора и способные поддержать любой разговор.

Как любой подросток, Питер Паркер в исполнении Тома Холланда порой выглядит неуклюжим и неуверенным в себе, но недюжинное упорство и душевная сила помогают ему справиться с переживаниями.

Человек-паук: Вдали от дома

Лев — Гвен-паук

Львы обладают отважным сердцем и широкой душой. У них прекрасно развиты аналитические способности, и в трудной ситуации они умеют сохранять самообладание. Представители этого знака отличаются завидным бесстрашием и благородством.

Женщина-паук из альтернативной вселенной, где паук укусил ее, а не Питера Паркера, — типичный представитель Львов. Умная и смелая, она всегда находит выход из трудных ситуаций, даже если они могут показаться критическими.

Человек-паук: Через вселенные

Дева — Бен Рейли

Представители этого знака зодиака мудры и дальновидны и могут отлично прогнозировать последствия своих действий. Помимо этого, они благородны и заботятся не только о своем благе, но и об окружающих.

Клон Питера Паркера Бен Рейли, также известный как Алый паук, — натура противоречивая, но, безусловно, не лишенная благородных помыслов. Бен не раз доказывал, что, спасая тех, кто ему дорог, он способен даже пожертвовать собой.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Весы — Питер Паркер (в исполнении Тоби Магуайра)

Весы — самый дипломатичный знак зодиака. Они стараются избегать конфликтов, но если уж дело дошло до прямого противостояния, способны за себя постоять. Порой Весы испытывают серьезную неуверенность в себе и своих поступках, но в итоге всегда находят силы взять себя в руки.

Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра — постоянно сомневающийся в себе молодой человек, чья самооценка зачастую зависит от внешних обстоятельств. Будучи от природы добрым и отзывчивым человеком, Питер всегда старается разрешить конфликт с минимальными жертвами и никогда не откажет в помощи.

Человек-паук

Скорпион — Мигель О’Хара

Скорпионы — превосходные изобретатели и стратеги, привыкшие держаться особняком. Их мало заботит чужое мнение, и если уж Скорпион решился на что-то, то непременно доведет дело до конца, каких бы усилий это ему ни стоило.

Гениальный изобретатель Мигель О’Хара как раз соответствует этим характеристикам. Неутомимый исследователь, он готов пойти на риск ради достижения своих целей. Ему не всегда бывает легко найти общий язык с окружающими из-за своего саркастического характера, но его харизма не может не очаровывать.

Комикс «Человек-Паук 2099»

Стрелец — Питер Б. Паркер

Представители этого знака — люди ответственные и терпеливые, которые также не прочь пуститься в авантюры. Благодаря своему бесстрашному характеру, с одной стороны, и потрясающему терпению — с другой, они могут стать отличными учителями и наставниками.

Несмотря на все неудачи, Питер Б. Паркер находит в себе силы взять жизнь в свои руки и соглашается стать наставником юного Майлза Моралеса. Воссоединившись со своей женой, он обретает второе дыхание и больше не боится брать на себя ответственность.

Человек-паук: Через вселенные

Козерог — Кот-паук

Козероги — хитрецы и стратеги, обладающие обостренным чувством справедливости. Для достижения своих целей они нередко прибегают к манипуляциям, ведь их обаянию сложно не поддаться.

Обретя сверхъестественные способности, обычный кот стал вершить правосудие, неутомимо сражаясь с противниками. И, что уж греха таить, чарам обаятельного Кота-паука просто невозможно противостоять!

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Водолей — Павитр Прабхакар

Водолей — самый миролюбивый знак зодиака. Его представители знают, что благородство и сила духа способны творить чудеса, а терпение и упорный труд обязательно приведут к желаемой цели.

Рожденный в бедной семье, индийский человек-паук Павитр Прабхакар с детства усвоил, что всего нужно добиваться тяжелым трудом. После того как он магическим образом обрел сверхъестественные способности, он решил бороться против зла во имя справедливости.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Рыбы — Джессика Дрю

Представители этого знака зодиака — очень дружелюбные и тонко чувствующие других люди. Они всегда выручат в трудной ситуации и подставят дружеское плечо. Несмотря на внешнюю мягкость, в достижении своих целей они проявляются завидное упорство и бесстрашие.

Такова и Джессика Дрю — обаятельная девушка, которая решила использовать случайно обретенные суперспособности во благо. Она яркая, сильная личность, обладающая удивительной находчивостью и смекалкой, которая не раз ее выручала.