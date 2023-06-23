Вряд ли имеет большой смысл предварять просмотр очередной порции магических приключений Гарри Поттера детальным пересказом. Читайте книгу, смотрите фильм – там всё есть. Поэтому – только пара-тройка деталей, которые из первого впечатления не явствуют, но тем не менее должны быть извлечены на свет. Во-первых, смена режиссера. В кресло постановщика вместо Криса Коламбуса уселся Альфонсо Куарон, который, конечно, поставил фильм «И твою маму тоже», знаменитый главным образом своим названием, но…
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