В «Узнике Азкабана» есть деталь, создавшая вагон и маленькую тележку сюжетных дыр: Роулинг устала исправлять

2 марта 2026 11:45
Могла бы исправить, но для этого ей нужна деталь, которая и породила проблему.

«Узник Азкабана» — пожалуй, лучшая часть поттерианы, тут спорить сложно. Но именно в этой книге Роулинг создала себе проблему, с которой потом мучилась годами. Речь о маховиках времени.

Идея путешествий во времени выглядела эффектно, но чем больше в нее вдумываешься, тем больше вопросов. Самый главный: с какой стати маховик отдали третьекласснице? Чтобы она успевала на все уроки.

Серьезно. Дамблдор, один из мудрейших волшебников, вручает артефакт, способный менять реальность, девочке, которая просто хочет учиться получше. При том что в том же учебнике написано: попадешься на глаза самому себе в прошлом — будет катастрофа.

Гермиона, конечно, талантлива, но на третьем курсе она регулярно косячила с этим маховиком: опаздывала, засыпала на уроках. И Дамблдор не мог знать, что в конце года понадобится спасать Сириуса и Клювокрыла. Значит, он дал маховик просто так? Откровенный бред.

Дальше — больше. Если маховики существуют, почему никто не попытался спасти родителей Гарри? Почему Дамблдор не отмотал назад пару-тройку ключевых моментов? Вопросы без ответов, эту сюжетную дыру никак не объяснили.

Роулинг и сама поняла, что вляпалась. В «Ордене Феникса» она аккуратно уничтожила все маховики в Отделе тайн — чтобы закрыть тему и больше не возвращаться к ней. Потом даже придумала профессора Крокера, который объяснил: больше чем на пять часов в прошлое нельзя, иначе последствия катастрофические. Еще и историю ведьмы, застрявшей в XV веке, приплела для убедительности.

Но, видимо, одного раза было мало. В «Проклятом дитя» маховики снова выползли на свет, причем в таком виде, что все предыдущие объяснения пошли прахом: дети героев отправились в прошлое на годы назад.

Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
