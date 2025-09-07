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Мария, учительница начальных классов, изо всех сил пытается воодушевить класс из 10-летних детей, но у неё не получается из-за одного неуправляемого ученика. Когда ее карьера оказывается под угрозой, а поведение ребенка резко ухудшается, она принимает ряд неверных решений. В результате она случайно забирает и запирает сложного ученика у себя дома. Учительница пытается вернуться к исходному положению вещей, но класс начинает процветать. Другие учителя и родители остаются довольны улучшениями, и Мария оказывается в затруднительном положении.
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