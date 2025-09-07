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Постер фильма Паршивые овцы
7.4
Паршивые овцы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Паршивые овцы
7.4

Паршивые овцы

, 2025
Bad Apples
Великобритания / комедия, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Паршивые овцы
7.4
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Не пойду 0
Паршивые овцы - Трейлер
Паршивые овцы  Трейлер

О фильме

Мария, учительница начальных классов, изо всех сил пытается воодушевить класс из 10-летних детей, но у неё не получается из-за одного неуправляемого ученика. Когда ее карьера оказывается под угрозой, а поведение ребенка резко ухудшается, она принимает ряд неверных решений. В результате она случайно забирает и запирает сложного ученика у себя дома. Учительница пытается вернуться к исходному положению вещей, но класс начинает процветать. Другие учителя и родители остаются довольны улучшениями, и Мария оказывается в затруднительном положении.

В ролях

Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джейкоб Андерсон
Джейкоб Андерсон
Шон Джилдер
Шон Джилдер
Frank
Роберт Эммс
Роберт Эммс
Рэки Айола
Керри Ховард
Джек Эштон
Eddie Waller
Danny
Harvey Ip
Gus
Lakhan Konsal
Lakhan
Danny Iqbal
Jaden
Mylee Soverall
Khaliya
Режиссер Джонатан Этзлер
Сценарист Jess O'Kane, Rasmus Lindgren
Композитор Chris Roe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 сентября 2025
Дата выхода
18 сентября 2026 Великобритания 15
10 сентября 2026 Германия
4 сентября 2026 Ирландия 15A
Производство Pulse Films
Другие названия
Bad Apples, Good Oranges, Pis Almalar

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

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Паршивые овцы - Трейлер
Паршивые овцы Трейлер
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