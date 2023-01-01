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Гарри Поттер и узник Азкабана Гарри Поттер и узник Азкабана
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и узник Азкабана Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004: актеры и роли
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Гарри Поттер и узник Азкабана 2004 / США / Великобритания
8.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон Альфонсо Куарон Alfonso Cuaron
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Джули Кристи Джули Кристи Julie Christie Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Джошуа Хердман Джошуа Хердман Josh Herdman Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Мириам Марголис Хэрри Меллинг Джеймс Фелпс James Phelps Оливер Фелпс Oliver Phelps Крис Рэнкин Chris Rankin Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Джейми Уэйлетт Jamie Waylett Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Гарри Меллинг Гарри Меллинг Harry Melling Пол Уайтхаус Пол Уайтхаус Paul Whitehouse
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