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Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004: актеры и роли
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Гарри Поттер и узник Азкабана
2004 / США / Великобритания
Трейлер
8.3
Оцените
92
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Эмма Уотсон
Emma Watson
Руперт Гринт
Rupert Grint
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Гэри Олдман
Gary Oldman
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Алан Рикман
Alan Rickman
Мэгги Смит
Maggie Smith
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Дэвид Брэдли
David Bradley
Джули Кристи
Julie Christie
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Том Фелтон
Tom Felton
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Джошуа Хердман
Josh Herdman
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Мириам Марголис
Хэрри Меллинг
Джеймс Фелпс
James Phelps
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Джули Уолтерс
Julie Walters
Джейми Уэйлетт
Jamie Waylett
Марк Уильямс
Mark Williams
Бонни Райт
Bonnie Wright
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Гарри Меллинг
Harry Melling
Пол Уайтхаус
Paul Whitehouse
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