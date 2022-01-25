Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Брэдли

Дэвид Брэдли

David Bradley
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли David Bradley
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 апреля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Йорк, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Дэвида Брэдли

Дэвид Джон Брэдли родился 17 апреля 1942 года в Йорке в Великобритании. Ещё во время обучения Дэвид выходил на сцену молодежного театра Rowntree. В 1966 году он решил посвятить себя актёрскому ремеслу и переехал в Лондон, поступив в Королевскую академию драматического искусства.

В начале 1970-х годов актёр стал членом Королевской шекспировской труппы, а в 1971 году Дэвид дебютировал на британском телевидении. Актёр отдавал предпочтение работе в театре и сыграл множество ярких и запоминающихся ролей на знаменитых сценах Англии.

С 1978 года Дэвид счастлив в браке с Розанной Брэдли. У них есть трое детей.

В начале 1990-х годов начинает развиваться телевизионная карьера актёра. Его заметными работами стали роли в сериалах «Наши друзья на севере», «Наш общий друг» и многие другие. Мировая популярность пришла к актёру после выхода серии фильмов о Гарри Поттере, где Брэдли сыграл роль вечно недовольного смотрителя Хогвартса Аргуса Филча.

В 2011 году актёр еще раз подтвердил свой статус мировой звезды, исполнив одну из самых запоминающихся ролей в популярном сериале «Игра престолов», а через год впервые появившись в сериале «Доктор Кто».

Несмотря на свой почтенный возраст, актер продолжает активно сниматься в крупных кинопроектах по всему миру.

Интересные факты о Дэвиде Брэдли
  • Актёр — большой фанат английского футбольного клуба «Астон Вилла», часто посещает их домашние матчи.
  • В средней школе актёр был членом хора.
  • В его фильмографии более 120 ролей. Часто он играет капризных и обидчивых персонажей.
  • Дэвид — лауреат престижной театральной премии Лоуренса Оливье за роль второго плана в спектакле «Король Лир».
  • Актёр озвучивал персонажа компьютерной игры The Mandate.
  • По признанию актёра, именно его дочь Франческа обратила его внимание на роль Аргуса Филча в фильмах о Гарри Поттере и подготовила его к роли.
  • Дэвид озвучивал Мерлина в сериалах «Охотники на троллей» и «Маги».
Фильмография Дэвида Брэдли
Красотка на взводе
Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.0
Доктор Кто: Дважды во времени
Доктор Кто: Дважды во времени
фантастика 2017, Великобритания
0.0
Обитатели
Обитатели
ужасы, мистика, триллер 2017, Ирландия
4.0
Эффект колибри
Эффект колибри
триллер 2013, США
7.0
Еще один год
Еще один год
комедия, драма 2010, Великобритания
6.0
Гарри Браун
Гарри Браун
триллер 2009, Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
Я знаю, что ты знаешь
Я знаю, что ты знаешь
драма 2008, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix представил первый тизер музыкального анимационного фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио» В ролике огласили сроки релиза.
Написать
25 января 2022 10:23
Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и Кейт Бланшетт озвучат «Пиноккио» Гильермо дель Торо Современная версия классической сказки расскажет о становлении ожившего деревянного мальчика в период расцвета фашистского режима в Италии.
Написать
20 августа 2020 10:53
Юэн МакГрегор озвучил Сверчка в мультфильме «Пиноккио» Гильермо дель Торо Премьера состоится на Netflix в 2021 году. 
Написать
17 июня 2020 15:55
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши