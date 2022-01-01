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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Один дома
Один дома, 1990: актеры и роли
Home Alone
Один дома
1990 / США
7.9
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Один дома, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
В прокате
Премьеры
Онлайн
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