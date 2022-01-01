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Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Daniel Stern
О персоне
Фильмография
Дэниел Стерн
Daniel Stern
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Дата рождения
28 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бетесда, Мэриленд, США
Рост
190 см
Биография Дэниела Стерна
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Фильмография Дэниела Стерна
Игра окончена, чувак!
боевик, комедия
2018, США
5.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Городские пижоны
вестерн, комедия
1991, США
7.0
Голубой гром
триллер, криминал, драма, боевик
1983, США
6.0
Забегаловка
драма, комедия
1982, США
7.0
Вырваться вперед
драма, мелодрама, спорт
1979, США
7.0
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