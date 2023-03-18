Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться

Скромный продавец сувениров Альфред Кралик влюбляется в девушку по переписке, которую прежде никогда не видел.

Эрнст Любич – один из важнейших режиссеров первой половины XX века, стоявший у истоков кинематографа Веймарской республики, а после эмиграции в США успешно адаптировавшийся в Голливуде. На счету немецкого комедиографа такие общепризнанные шедевры, как «Ниночка» с Гретой Гарбо , «Быть или не быть» об антифашистском подполье в Польше и романтическая комедия «Магазинчик за углом», которую сам Любич считал своей лучшей работой. Романтическая комедия с Джеймсом Стюартом и Маргарет Салливан ничуть не устарела и по сей день способна подарить массу позитивных эмоций.

Магазинчик за углом

Исходя из названия, можно предположить, что перед нами типичная романтическая комедия по-голливудски. Но это отнюдь не так, ведь режиссером кинокартины выступил не абы кто, а Пол Томас Андерсон , за плечами которого к тому моменту были столь неординарные авторские работы, как «Ночи в стиле буги» и «Магнолия» . В «Любви, сбивающей с ног» режиссер остался верен себе, превратив героя ромкома Барри в малоприятного невротика, не способного внятно выражать эмоции. У него проблемы не только с общением, но и с контролем гнева, в чем отчасти виноваты окружающего его властные сестры. И самое главное – играет Барри завсегдатай зрительских комедий Адам Сэндлер , коего тогда еще не воспринимали как серьезного драматического артиста. Пару комику составляет Эмили Уотсон , один лишь выразительный взгляд которой делает ее героиню не менее чудаковатой. Кинокартина Пола Томаса Андерсона порадует каждого, кто устал от клишированных мелодрам, а также почитателей творчества ныне покойного Филипа Сеймура Хоффмана , у которого здесь небольшая, но чертовски смешная роль.

Любовь, сбивающая с ног

Антуан Дуанэль – сквозной персонаж сразу пяти кинокартин Франсуа Трюффо и альтер эго режиссера. Задолго до Ричарда Линклейтера ( «Отрочество» ) классик французской новой волны рассказал историю взросления молодого человека, охватывающую целых двадцать лет. Центральную роль во всех частях саги сыграл Жан Пьер-Лео , взрослевший прямо на глазах у зрителей. Впервые Дуанэль появился в культовых «400 ударах» , где ему 12 лет, в то время как короткометражка «Антуан и Колетт», вышедшая спустя три года, повествовала о его первой любви. Еще пять лет спустя Трюффо вновь вернулся к циклу фильмов и снял «Украденные поцелуи» – грустную романтическую комедию, где повзрослевший Антуан Дуанэль устраивается на работу в детективное агентство. Между делом новоявленный сыщик, заваливающий любое дело, пытается разобраться в своих чувствах к девушке по имени Кристин.

Украденные поцелуи

И раз уж разговор зашел о Линклейтере, то нельзя обойти стороной его классическую трилогию «Перед рассветом», «Перед закатом» , «Перед полуночью» с участием Итана Хоука и Жюли Дельпи . В первой части, вышедшей в 1995 году, рассказывается о молодом американце Джесси, путешествующем по Европе. В поезде он знакомится с француженкой Селин, с которой тут же находит общий язык. Джесси уговаривает девушку сойти с ним в Вене и провести вместе вечер и ночь. Впереди их ждет прогулка по живописным улочкам австрийской столицы, которая изменит их жизнь раз и навсегда.

Перед рассветом

Еще одна нестандартная мелодрама, в основе которой лежит одноименный комикс. Режиссером выступил культовый британец Эдгар Райт , в «Скотте Пилигриме» впервые работавший без своих друзей Саймона Пегга и Ника Фроста . Впрочем, там и без них было кому блистать: влюбленную парочку сыграли Майкла Сера и Мэри Элизабет Уинстед , тогда как на втором плане маячат звезды калибра Криса Эванса . По сюжету, музыкант-неудачник Скотт западает на девушку своей мечты Рамону. Чтобы встречаться с ней, главный герой должен одолеть всех ее бывших.

Скотт Пилигрим против всех

Сэйлор попадает в тюрьму по неосторожности: защищаясь, он убивает нападающего, нанятого матерью его возлюбленной Лулы. Когда обвиняемый выходит на свободу условно-досрочно, парочка решает бежать в Калифорнию. Мать Лулы нанимает частного сыщика Фрэнка, чтобы тот вернул дочь назад, а также гангстера, которому поручено убить Сэйлора.

«Дикие сердцем» – нехарактерная для Дэвида Линча криминальная мелодрама, выдержанная в духе истории о Бонни и Клайде. В этой отвязной ленте секс, насилие и рок-н-ролл идут рука об руку, а в визуальной палитре доминируют кислотные оттенки. Не менее интересен стиль: пышные прически, яркий макияж, вызывающие платья, лосины и, конечно же, куртка из змеиной кожи, в которой щеголяет герой Кейджа . Но самое главное, в этом безумном мире, где жестокость бьет через край, все еще есть место для настоящей и всепоглощающей любви.

Дикие сердцем

Золотая классика 80-х, созданная великим Джоном Хьюзом (сценарист фильма «Один дома» и создатель «Клуба «Завтрак» ). В день своего шестнадцатилетия Саманта чувствует себя несчастной: родители забывают о празднике, ведь предстоящая свадьба старшей сестры куда важнее. Кроме того, за ней увязывается местный неудачник Тэд, в то время как главный красавчик школы Джек даже не подозревает о ее существовании. Помимо прекрасных Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холла здесь совсем юный Джон Кьюсак , исполнивший небольшую роль, а фоном звучат хиты Дэвида Боуи , AC/DC и The Specials.

Шестнадцать свечей

Натали – заурядная офисная сотрудница, которая не верит в любовь и терпеть не может ромкомы. Жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда она ударяется головой и попадает в мир, существующий по законам ненавистного ею жанра.

Сначала молодой постановщик Тодд Штраус-Шульсон вывернул наизнанку классический слэшер, в «Последних девушках» поместив современных подростков в аналог фильма «Пятница, 13-е» , а затем провернул то же самое с романтической комедией. «Ну разве не романтично?» – идеальный ромком для тех, кто устал от подобного кино. Штраус-Шульсон высмеивает жанровые штампы, но делает это без злобы и с явной симпатией.