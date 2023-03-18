Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться
От голливудской классики до европейского артхауса.
Магазинчик за углом (1940)
Скромный продавец сувениров Альфред Кралик влюбляется в девушку по переписке, которую прежде никогда не видел.
Эрнст Любич – один из важнейших режиссеров первой половины XX века, стоявший у истоков кинематографа Веймарской республики, а после эмиграции в США успешно адаптировавшийся в Голливуде. На счету немецкого комедиографа такие общепризнанные шедевры, как «Ниночка» с Гретой Гарбо, «Быть или не быть» об антифашистском подполье в Польше и романтическая комедия «Магазинчик за углом», которую сам Любич считал своей лучшей работой. Романтическая комедия с Джеймсом Стюартом и Маргарет Салливан ничуть не устарела и по сей день способна подарить массу позитивных эмоций.
Любовь, сбивающая с ног (2002)
Исходя из названия, можно предположить, что перед нами типичная романтическая комедия по-голливудски. Но это отнюдь не так, ведь режиссером кинокартины выступил не абы кто, а Пол Томас Андерсон, за плечами которого к тому моменту были столь неординарные авторские работы, как «Ночи в стиле буги» и «Магнолия». В «Любви, сбивающей с ног» режиссер остался верен себе, превратив героя ромкома Барри в малоприятного невротика, не способного внятно выражать эмоции. У него проблемы не только с общением, но и с контролем гнева, в чем отчасти виноваты окружающего его властные сестры. И самое главное – играет Барри завсегдатай зрительских комедий Адам Сэндлер, коего тогда еще не воспринимали как серьезного драматического артиста. Пару комику составляет Эмили Уотсон, один лишь выразительный взгляд которой делает ее героиню не менее чудаковатой. Кинокартина Пола Томаса Андерсона порадует каждого, кто устал от клишированных мелодрам, а также почитателей творчества ныне покойного Филипа Сеймура Хоффмана, у которого здесь небольшая, но чертовски смешная роль.
Украденные поцелуи (1968)
Антуан Дуанэль – сквозной персонаж сразу пяти кинокартин Франсуа Трюффо и альтер эго режиссера. Задолго до Ричарда Линклейтера («Отрочество») классик французской новой волны рассказал историю взросления молодого человека, охватывающую целых двадцать лет. Центральную роль во всех частях саги сыграл Жан Пьер-Лео, взрослевший прямо на глазах у зрителей. Впервые Дуанэль появился в культовых «400 ударах», где ему 12 лет, в то время как короткометражка «Антуан и Колетт», вышедшая спустя три года, повествовала о его первой любви. Еще пять лет спустя Трюффо вновь вернулся к циклу фильмов и снял «Украденные поцелуи» – грустную романтическую комедию, где повзрослевший Антуан Дуанэль устраивается на работу в детективное агентство. Между делом новоявленный сыщик, заваливающий любое дело, пытается разобраться в своих чувствах к девушке по имени Кристин.
Перед рассветом (1995)
И раз уж разговор зашел о Линклейтере, то нельзя обойти стороной его классическую трилогию «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью» с участием Итана Хоука и Жюли Дельпи. В первой части, вышедшей в 1995 году, рассказывается о молодом американце Джесси, путешествующем по Европе. В поезде он знакомится с француженкой Селин, с которой тут же находит общий язык. Джесси уговаривает девушку сойти с ним в Вене и провести вместе вечер и ночь. Впереди их ждет прогулка по живописным улочкам австрийской столицы, которая изменит их жизнь раз и навсегда.
Скотт Пилигрим против всех (2010)
Еще одна нестандартная мелодрама, в основе которой лежит одноименный комикс. Режиссером выступил культовый британец Эдгар Райт, в «Скотте Пилигриме» впервые работавший без своих друзей Саймона Пегга и Ника Фроста. Впрочем, там и без них было кому блистать: влюбленную парочку сыграли Майкла Сера и Мэри Элизабет Уинстед, тогда как на втором плане маячат звезды калибра Криса Эванса. По сюжету, музыкант-неудачник Скотт западает на девушку своей мечты Рамону. Чтобы встречаться с ней, главный герой должен одолеть всех ее бывших.
Дикие сердцем (1990)
Сэйлор попадает в тюрьму по неосторожности: защищаясь, он убивает нападающего, нанятого матерью его возлюбленной Лулы. Когда обвиняемый выходит на свободу условно-досрочно, парочка решает бежать в Калифорнию. Мать Лулы нанимает частного сыщика Фрэнка, чтобы тот вернул дочь назад, а также гангстера, которому поручено убить Сэйлора.
«Дикие сердцем» – нехарактерная для Дэвида Линча криминальная мелодрама, выдержанная в духе истории о Бонни и Клайде. В этой отвязной ленте секс, насилие и рок-н-ролл идут рука об руку, а в визуальной палитре доминируют кислотные оттенки. Не менее интересен стиль: пышные прически, яркий макияж, вызывающие платья, лосины и, конечно же, куртка из змеиной кожи, в которой щеголяет герой Кейджа. Но самое главное, в этом безумном мире, где жестокость бьет через край, все еще есть место для настоящей и всепоглощающей любви.
Шестнадцать свечей (1984)
Золотая классика 80-х, созданная великим Джоном Хьюзом (сценарист фильма «Один дома» и создатель «Клуба «Завтрак»). В день своего шестнадцатилетия Саманта чувствует себя несчастной: родители забывают о празднике, ведь предстоящая свадьба старшей сестры куда важнее. Кроме того, за ней увязывается местный неудачник Тэд, в то время как главный красавчик школы Джек даже не подозревает о ее существовании. Помимо прекрасных Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холла здесь совсем юный Джон Кьюсак, исполнивший небольшую роль, а фоном звучат хиты Дэвида Боуи, AC/DC и The Specials.
Ну разве не романтично? (2019)
Натали – заурядная офисная сотрудница, которая не верит в любовь и терпеть не может ромкомы. Жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда она ударяется головой и попадает в мир, существующий по законам ненавистного ею жанра.
Сначала молодой постановщик Тодд Штраус-Шульсон вывернул наизнанку классический слэшер, в «Последних девушках» поместив современных подростков в аналог фильма «Пятница, 13-е», а затем провернул то же самое с романтической комедией. «Ну разве не романтично?» – идеальный ромком для тех, кто устал от подобного кино. Штраус-Шульсон высмеивает жанровые штампы, но делает это без злобы и с явной симпатией.