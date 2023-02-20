Зак Галифианакис получил роль в игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич»

Давно анонсированный игровой ремейк мультфильма «Лило и Стич» перешел на стадию подбора актеров. Согласно The Hollywood Reporter, первым членом актерского состава стал Зак Галифианакис. Какая именно роль досталась звезде «Мальчишника в Вегасе», пока не уточняется, но сейчас параллельно идут поиски молодой исполнительницы на ведущую женскую роль.

Постановкой картины займется режиссер Дин Флейшер-Кэмп, в этом году номинированный на премию «Оскар» за анимационную ленту «Марсель, ракушка в ботинках». За текущий вариант сценария «Лило и Стича» отвечает талантливый дебютант Крис Кеканиокалани Брайт.

О сюжете пока информации нет, но предполагается, что создатели будут придерживаться оригинального сюжета о маленькой девочке Лило, подружившейся с похожим на собаку инопланетянином Стичем. Последний является существом, генетически спроектированным для разрушения. Вместе они оказываются в эпицентре увлекательного приключения, в котором им предстоит противостоять пришельцам и социальным работникам.

По словам инсайдеров, Стича реализуют при помощи компьютерной графики. Помимо Лило, в данный момент активно ведутся поиски актрисы на роль Нани. Ленту планируют выпустить на потоковом сервисе Disney+.