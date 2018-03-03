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Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз David Ogden Stiers
Киноафиша Персоны Дэвид Огден Стайерз

Дэвид Огден Стайерз

David Ogden Stiers

Дата рождения
31 октября 1942
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 марта 2018
Карьера
Актер, Режиссер

Популярные фильмы

Мертвая зона 8.2
Мертвая зона (2002)
Покахонтас 7.6
Покахонтас (1995)
Великая Афродита 7.5
Великая Афродита (1995)

Фильмография Дэвид Огден Стайерз

Жанр
Год
Все 20 Фильмы 19 Сериалы 1 Актриса 20
Страж Вселенной: петля времени 4.1
Страж Вселенной: петля времени Neil Stryker and the Tyrant of Time
боевик, приключения, комедия 2017, США
Лерой и Стич 6.1
Лерой и Стич Leroy & Stitch
боевик, приключения, анимация 2006, США
Винни и Слонотоп 6.1
Винни и Слонотоп Pooh's Heffalump Movie
семейный, анимация 2005, США
Правдивая история красной шапки 6.9
Правдивая история красной шапки Hoodwinked
семейный, анимация, комедия 2005, США
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича 6.3
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
анимация, комедия, драма 2005, США
Любимец учителя 5.8
Любимец учителя Teacher's Pet
приключения, анимация, комедия 2004, США
Новые приключения Стича 6.1
Новые приключения Стича Stitch! The Movie
приключения, анимация, комедия 2003, США
Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру 6.4
Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру Winnie the Pooh: Springtime with Roo
приключения, анимация, комедия 2003, США
Мертвая зона 8.2
Мертвая зона
драма, фэнтези, триллер 2002, США
Лило и Стич 7
Лило и Стич Lilo & Stitch
семейный, анимация, комедия 2002, США
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Проклятие нефритового скорпиона 6.8
Проклятие нефритового скорпиона The Curse of the Jade Scorpion
комедия, мистика, криминал 2001, США
Мажестик 6.9
Мажестик The Majestic
драма, мелодрама 2001, США / Австралия
Все говорят, что я люблю тебя 6.4
Все говорят, что я люблю тебя Every One Says I Love You
мелодрама, комедия, мюзикл 1996, США
Познакомьтесь с Уолли Спарксом 5.3
Познакомьтесь с Уолли Спарксом Meet Wally Sparks
комедия 1996, США
Великая Афродита 7.5
Великая Афродита Mighty Aphrodite
комедия 1995, США
Покахонтас 7.6
Покахонтас Pocahontas
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация 1995, США
Железная воля 6.6
Железная воля Iron Will
приключения, драма 1994, США
Доктор Голливуд 6.3
Доктор Голливуд Doc Hollywood
мелодрама, комедия 1991, США
Другая женщина 6.2
Другая женщина Another Woman
драма 1988, США
Уж лучше умереть 7.1
Уж лучше умереть Better Off Dead…
мелодрама, комедия 1985, США
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