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Дэвид Огден Стайерз
David Ogden Stiers
Киноафиша
Персоны
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
David Ogden Stiers
Дата рождения
31 октября 1942
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 марта 2018
Карьера
Актер, Режиссер
Популярные фильмы
8.2
Мертвая зона
(2002)
7.6
Покахонтас
(1995)
7.5
Великая Афродита
(1995)
Фильмография Дэвид Огден Стайерз
Жанр
Все
Анимация
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4.1
Страж Вселенной: петля времени
Neil Stryker and the Tyrant of Time
боевик, приключения, комедия
2017, США
6.1
Лерой и Стич
Leroy & Stitch
боевик, приключения, анимация
2006, США
6.1
Винни и Слонотоп
Pooh's Heffalump Movie
семейный, анимация
2005, США
6.9
Правдивая история красной шапки
Hoodwinked
семейный, анимация, комедия
2005, США
6.3
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
анимация, комедия, драма
2005, США
5.8
Любимец учителя
Teacher's Pet
приключения, анимация, комедия
2004, США
6.1
Новые приключения Стича
Stitch! The Movie
приключения, анимация, комедия
2003, США
6.4
Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру
Winnie the Pooh: Springtime with Roo
приключения, анимация, комедия
2003, США
8.2
Мертвая зона
драма, фэнтези, триллер
2002, США
7
Лило и Стич
Lilo & Stitch
семейный, анимация, комедия
2002, США
Смотреть трейлер
6.8
Проклятие нефритового скорпиона
The Curse of the Jade Scorpion
комедия, мистика, криминал
2001, США
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6.9
Мажестик
The Majestic
драма, мелодрама
2001, США / Австралия
6.4
Все говорят, что я люблю тебя
Every One Says I Love You
мелодрама, комедия, мюзикл
1996, США
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5.3
Познакомьтесь с Уолли Спарксом
Meet Wally Sparks
комедия
1996, США
7.5
Великая Афродита
Mighty Aphrodite
комедия
1995, США
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7.6
Покахонтас
Pocahontas
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
6.6
Железная воля
Iron Will
приключения, драма
1994, США
6.3
Доктор Голливуд
Doc Hollywood
мелодрама, комедия
1991, США
6.2
Другая женщина
Another Woman
драма
1988, США
7.1
Уж лучше умереть
Better Off Dead…
мелодрама, комедия
1985, США
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