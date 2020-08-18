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Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
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Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
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Дата рождения
19 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Джейсона Скотта Ли
Родился 19 ноября 1966 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джейсона Скотта Ли
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
приключения, боевик, драма
2016, США
6.0
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения
2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Шары ярости
боевик, спорт, комедия, криминал
2007, США
6.0
Дракула 3: Наследие
ужасы
2005, США / Румыния
4.0
Пророчество 5: Покинутые
триллер, ужасы
2005, США
4.0
Кочевник
драма, исторический, приключения
2005, Россия / США / Казахстан
6.0
Дракула II: Восхождение
ужасы
2003, США / Румыния
4.0
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Премьера все ближе.
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18 августа 2020 14:27
Disney переносит премьеру «Мулан» на 21 августа
Студия опасается за прокат ленты из-за усиления COVID-19.
Написать
29 июня 2020 12:58
Продюсер Джейсон Рид объяснил, почему место бабушки в фильме «Мулан» заняла сестра
Оказывается, данное нововведение поможет зрителю лучше проникнуться характером главной героини.
Написать
4 марта 2020 09:58
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