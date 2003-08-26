Мы знаем, что Стич был «Экспериментальным Образцом 626-м» - но интересовала ли Вас когда-нибудь судьба первых 625? На этот раз речь пойдет о новых шутках и проказах веселого и непоседливого инопланетянина, который свалился на планету Земля и прямиком угодил в семью Лило. Теперь Стич, Пликли и Джамба - члены одной семьи.

Но Лило и Стич еще не знают, что Джамба тайно отправил на Землю всех 625 инопланетных предшественников... и злобный Капитан Ганту намеревается отправить их всех обратно. Все зависит от Лило и Стича, смогут ли они спасти свою инопланетную родню?