Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Новые приключения Стича
Постер мультфильма Новые приключения Стича
Постер мультфильма Новые приключения Стича
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Новые приключения Стича

Новые приключения Стича

Stitch! The Movie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мы знаем, что Стич был «Экспериментальным Образцом 626-м» - но интересовала ли Вас когда-нибудь судьба первых 625? На этот раз речь пойдет о новых шутках и проказах веселого и непоседливого инопланетянина, который свалился на планету Земля и прямиком угодил в семью Лило. Теперь Стич, Пликли и Джамба - члены одной семьи.

 

Но Лило и Стич еще не знают, что Джамба тайно отправил на Землю всех 625 инопланетных предшественников... и злобный Капитан Ганту намеревается отправить их всех обратно. Все зависит от Лило и Стича, смогут ли они спасти свою инопланетную родню?

Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 сентября 2003
Премьера в мире 26 августа 2003
Дата выхода
22 сентября 2003 Великобритания
11 сентября 2003 Германия
5 ноября 2003 Дания
22 сентября 2003 Ирландия
26 августа 2003 США
10 сентября 2003 Франция
MPAA G
Производство Walt Disney Pictures, Disney Television Animation
Другие названия
Stitch! The Movie, La película de Stitch, Disney's Stitch, Provaci ancora Stitch!, Stič!, Stich! Misja, Stitch - A csillagkutya legújabb kalandjai, Stitch & Co. - Der Film, Stitch: I tainia, Stitch! - Avaruuskoe 626, Stitch! - Experiment 626, Stitch! De Film, Stitch! Eksperiment 626, Stitch! Le film, Stitch! O Filme, Stitchove pustolovine: Film, Στιτς: Η ταινία, Новые приключения Стича, Стич! Филмът, Стіч! Фільм, 星際寶貝史迪奇
Режиссер
Тони Крэйг
Боб Гэннавей
В ролях
Дэйви Чейз
Дэйви Чейз
Крис Сандерс
Крис Сандерс
Тиа Каррере
Тиа Каррере
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Новые приключения Стича
Лерой и Стич 6.1
Лерой и Стич (2006)
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича 6.2
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича (2005)
Лило и Стич 7.0
Лило и Стич (2002)
Тарзан-2 5.5
Тарзан-2 (2005)
Похождения императора 2: Приключения Кронка 5.9
Похождения императора 2: Приключения Кронка (2005)
Король Лев 3: Акуна Матата 6.5
Король Лев 3: Акуна Матата (2004)
Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи 6.4
Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи (2004)
Каникулы: Прочь из школы 6.6
Каникулы: Прочь из школы (2001)
Приключения Тигрули 6.5
Приключения Тигрули (2000)
Аладдин и король разбойников 6.4
Аладдин и король разбойников (1996)
Волшебное Рождество у Микки 6.8
Волшебное Рождество у Микки (2001)
Самолеты: Огонь и вода 6.6
Самолеты: Огонь и вода (2014)
Мультфильм находится в подборках
Все части фильма "Лило и Стич" Все части фильма "Лило и Стич"

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше