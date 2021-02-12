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Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
Kevin Macdonald
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Кевин МакДональд
Kevin Macdonald
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Дата рождения
27 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Кевин МакДональд
Режиссер. Родился 28 октября 1967 года. Глазгоу, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Кевин МакДональд
Жизнь за один день
документальный
2021,
7.0
Мавританец
драма, триллер
2021, США
7.0
Уитни
документальный, мюзикл
2018, США
7.0
Черное море
приключения, триллер
2014, Великобритания / США / Россия
6.0
Как я теперь люблю
драма
2013, Великобритания
6.0
Боб Марли
биография, мюзикл, документальный
2012, США / Великобритания
6.0
Жизнь за один день
документальный
2011, США
7.0
Орел Девятого легиона
драма
2010, США
7.0
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Джоди Фостер настояла, чтобы в фильме «Мавританец» ее героиня была более жесткой
Картина выходит в российский прокат на следующей неделе.
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12 февраля 2021 15:58
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