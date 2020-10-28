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Крис Сандерс
Крис Сандерс
Chris Sanders
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Крис Сандерс
Chris Sanders
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Дата рождения
12 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Актер
Биография Криса Сандерса
Родился 12 марта 1960 года. Колорадо, США.
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Фильмография Криса Сандерса
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.0
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.0
Лерой и Стич
боевик, приключения, анимация
2006, США
6.0
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
анимация, комедия, драма
2005, США
6.0
Новые приключения Стича
приключения, анимация, комедия
2003, США
6.0
Лило и Стич
семейный, анимация, комедия
2002, США
6.0
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«ВАЛЛ-И» возглавил рейтинг самых любимых мультфильмов россиян за последние 20 лет
На втором месте – «Ледниковый период», на третьем – «Как приручить дракона».
Написать
28 октября 2020 13:02
Крис Сандерс беспокоится насчет внешнего вида Лило и Стича в киноадаптации Disney
Реалистичная внешность подходит далеко не всем мультипликационным героям.
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18 февраля 2020 16:59
Крис Сандерс вернется к экранизации комикса про одноглазого кота Kiskaloo
Режиссер намерен повторить успех своего блокбастера «Лило и Стич».
Написать
17 февраля 2020 16:13
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