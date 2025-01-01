Меню
Матрица
Награды и номинации фильма Матрица
Награды и номинации фильма Матрица 1999
Оскар 2000
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Оскар 2022
Oscars Cheer Moment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший фильм
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
