Награды и номинации фильма Матрица 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Оскар 2022 Оскар 2022
Oscars Cheer Moment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший фильм
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
 Breakthrough Female Performance
Номинант
 Best Action Sequence
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
