Наша рецензия

В далёком 1999 году Энди и Ларри Вачовски (тогда ещё братья) произвели на свет нечто такое, что взбудоражило зрителей по всему миру и превратилось в культовую киноклассику. Говорить о «Матрице» с высоты сегодняшнего дня – задача не из лёгких, потому как сказано было уже очень много. В интернете можно найти не только тысячи рецензий и высказанных мнений, но также целые эссе и статьи, посвящённые исследованию философии фильма, и даже так никогда и не реализовавшийся сценарий…