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Матрица Матрица
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The Matrix Матрица 1999 / Австралия / США
8.6 Оцените
172 голоса Рейтинг IMDb: 8.7
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Отзывы о фильме «Матрица»

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Наша рецензия

В далёком 1999 году Энди и Ларри Вачовски (тогда ещё братья) произвели на свет нечто такое, что взбудоражило зрителей по всему миру и превратилось в культовую киноклассику. Говорить о «Матрице» с высоты сегодняшнего дня – задача не из лёгких, потому как сказано было уже очень много. В интернете можно найти не только тысячи рецензий и высказанных мнений, но также целые эссе и статьи, посвящённые исследованию философии фильма, и даже так никогда и не реализовавшийся сценарий…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мой личный лидер по количеству просмотров после "Иронии судьбы..." Рязанова (я не шучу)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дима Лабецкий 15 октября 2019, 08:10
Оценка
Вы издеваетесь? Фильм крутейший, но кто пойдёт на него в кино? Фильму 20 лет
15 октября 2019, 08:10 Ответить
dj_rom 16 октября 2019, 16:59
Оценка
Этому фильму действительно 20 лет и он - один из многих, что разделил мир на "До" и "После". Еще один такой навскидку упомню - "Терминатор"... Фильм, который произвел революцию в умах и некоторые ночами не спали, думая: "А что если и вправду так?". Количество пародий и субкультуры дает понять о масштабе события.
Считаю, что правильно, что показывают такие фильмы повторно.
Я бы сходил на Аватар - именно в 3D, я тогда не успел и смотрел дома с глазоломательным анаглифом.
16 октября 2019, 16:59 Ответить
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