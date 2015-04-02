В далёком 1999 году Энди и Ларри Вачовски (тогда ещё братья) произвели на свет нечто такое, что взбудоражило зрителей по всему миру и превратилось в культовую киноклассику. Говорить о «Матрице» с высоты сегодняшнего дня – задача не из лёгких, потому как сказано было уже очень много. В интернете можно найти не только тысячи рецензий и высказанных мнений, но также целые эссе и статьи, посвящённые исследованию философии фильма, и даже так никогда и не реализовавшийся сценарий…
Считаю, что правильно, что показывают такие фильмы повторно.
Я бы сходил на Аватар - именно в 3D, я тогда не успел и смотрел дома с глазоломательным анаглифом.
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