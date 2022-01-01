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Фильмы про хакеров
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Фильмы про хакеров

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СЕЛФИ. Хаос и творчество
СЕЛФИ. Хаос и творчество
0.0
документальный
2021, Россия
Апгрейд
Апгрейд
8.0
фантастика, боевик, триллер
2018, Австралия
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
Инфоголик
Инфоголик
6.0
комедия, фантастика
2017, Украина
Хакер
Хакер
6.0
драма, триллер
2016, США
Кибер
Кибер
Смотреть за 1 рубль
5.0
криминал, детектив, драма, боевик, триллер
2015, США
Превосходство
Превосходство
7.0
триллер, боевик, драма, фантастика
2014, Великобритания / США / Китай
Поиск
Поиск
7.0
драма
2014, Франция
Кто я
Кто я
7.0
триллер
2014, Германия
Пятая власть
Пятая власть
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, драма
2013, США
Открытые окна
Открытые окна
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6.0
триллер
2013, Испания
Начало
Начало
8.0
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
Нирвана
Нирвана
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, драма
2008, Россия
Скажи Лео
Скажи Лео
6.0
драма
2008, Россия
На крючке
На крючке
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, триллер
2008, США
Крепкий орешек 4.0
Крепкий орешек 4.0
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, триллер, боевик
2007, США
Огненная стена
Огненная стена
6.0
криминал, драма, боевик, триллер
2006, США
Хоттабыч
Хоттабыч
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, сказка
2006, Россия
Пароль
Пароль "Рыба-меч"
7.0
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
Матрица
Матрица
8.0
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
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Фильмы про хакеров невольно вызывают восхищение. Главные герои могут взломать что угодно, даже Пентагон.

Пять лучших фильмов про хакеров

При просмотре лент о хакерах кажется, будто они в состоянии сделать что угодно. Компьютер, доступ в интернет и немного времени – вот все, что нужно главным героям, чтобы взломать самый сложный код и получить доступ к любой системе. Они прекрасно умеют заметать следы и редко попадаются в руки полицейских. Но виртуальный мир порой выглядит настолько реальным, что рушит все привычные границы.

«Апгрейд»

Действие этого научно-фантастического фильма происходит в недалеком будущем. Компьютерные технологии развиваются, и теперь каждый может позволить себе чип, который сильно облегчает жизнь. Но Грей настороженно относится ко всему новому и не рискует пользоваться имплантатами.

Однажды вместе с женой он попадает в автомобильную аварию в неблагополучном районе. Женщину убивают, а самого Грея ранят. Мужчину полностью парализовало ниже шеи.

Один из его бывших клиентов предлагает вживить чип, который вернет ему способность двигаться. Жажда отомстить за смерть жены так велика, что Грей соглашается.

«Хакер»

Как заявляли создатели, сюжет ленты основан на реальных событиях. Это картина совместного производства Казахстана, Китая и США. Фильм знакомит зрителей с Алексом. Еще в детстве он вместе с родителями переехал из Украины в Канаду. Но устроиться в чужой стране было непросто. Отец не мог найти работу, а зарплаты матери с трудом хватало на жизнь.

Единственным увлечением Алекса все это время был компьютер. Однажды мать увольняют из банка, в котором она работала. Семья находится на краю финансовой пропасти. Алекс решает, что виной всему несовершенная и жестокая банковская система.

Он решает отомстить ей и становится участником преступной группы, специализирующейся на сетевом мошенничестве.

«Поиск»

Дэвид в одиночку воспитывает свою 16-летнюю дочь. В один из вечеров она задерживается у подруги, чтобы подготовиться к экзаменам. С отцом девушка связывается по видео. Утром Дэвид замечает несколько пропущенных звонков от Марго, но сама она игнорирует его попытки выйти на связь.

Мужчина пытается найти дочь и для этого погружается в мир социальных сетей и интернета. Он обращается в полицию и одновременно взламывает компьютер Марго, чтобы выяснить, что могло произойти.

Действие всей детективной истории разворачивается на экране ноутбука. Но лента держит зрителя в таком напряжении, что не позволит отвлечься ни на минуту.

«Кибер»

Лента продемонстрировала, насколько незащищенной стала жизнь современного человека из-за развития компьютерных технологий. Действие фильма переносит зрителей в Гонконг и Чикаго. Там совершаются два похожих нападения хакеров. Технологию, которую использовали преступники, разработал Николас Хэтэуэй. Он отбывает наказание в тюрьме.

Молодой человек хочет выйти на свободу. Он готов помочь в поимке опасного кибертеррориста, но только в обмен на досрочное освобождение. От того, сможет ли Николас справиться с преступником, зависит судьба всего человечества.

«Превосходство»

Главную роль в фантастической философской ленте исполнил Джонни Депп. Его персонаж – Уилл Кастер – настоящий гений. Ученый изучает искусственный интеллект и пытается приспособить его для нужд человечества. Но радикально настроенные борцы с компьютерными технологиями уничтожают лабораторию и убивают Уилла.

Жена ученого и его друг успевают загрузить сознание экспериментатора в мощный компьютер. Теперь Уилл – не просто человек, а сложная компьютерная программа, которая по-своему представляет будущее людей.

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