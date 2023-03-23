Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза

В интервью Киану Ривз признался, что съемки «Джона Уика – 4» оказались самыми тяжелыми в карьере. Актер ведет себя довольно скромно в интервью и не часто рассказывает о трудностях на площадке. Но тот факт, что Ривз почти всегда старается самостоятельно выполнять трюки и избегать дублеров, намекает, что ему и раньше редко было легко. В день выхода в российский прокат долгожданного «Джона Уика – 4» все фильме в карьере актера, съемки которых дались ему с особым трудом.

Первый большой боевик в карьере актера. За свой шанс он ухватился обоими руками и попытался вжиться в образ. Чтобы понять все тонкости, ему позволили понаблюдать за реальной работой агента ФБР и пройти курсы по стрельбе из пистолета. Но это оказалось лишь началом подготовки. В фильме его герой оказывался внедрен в группу фанатов экстремального спорта. Для роли он обучился скайдайвингу и серфингу. Последний принес немало проблем Ривзу, часто получавшему доской по голове. Только к концу съемок он смог покорить средние волны. В некоторых эпизодах можно оценить большую работу, проделанную актером.

На гребне волны

Ривз не стал изменять себе и вновь продолжил с головой погружаться в свои роли. Для фильма он изнутри познакомился работой S. W. A. Т., чтобы убедительнее выглядеть в кадре. Были у актера и опасные трюки. Один из них он сделал в обход желаний режиссера, который хотел избежать лишнего риска. Ривз не прислушался к этому и все равно самостоятельно совершил прыжок из едущей на скорости машины в автобус. Непростой сценой оказался и заезд на тележке под автобус. На крупных планах актера буквально привязывали к его днищу, чтобы избежать серьезных травм. Но все это скорее меры предосторожности. Киану действительно приходилось находиться под движущимся на скорости автобусом и самостоятельно отыграть эту опасную сцену, чтобы добиться правдоподобности.

Скорость

Для этой картины Киану Ривз полгода изучал различные боевые искусства и знакомился с передвижением на тросах, которые часто использовались на съемках. Почти все участники отзывались о том времени как о настоящем «аде». Ривзу же пришлось тяжелее остальных. Перед началом подготовки актер перенес операцию на шейном отделе позвоночника и был вынужден постоянно носить корсет и преодолевать боль. Сами съемки оказались еще сложнее и превратились в испытание. Киану вновь сам пытался исполнять большую часть трюков. Хоть как-то убрать боль в конце съемочного дня позволяла лишь ванная со льдом. Но все это было не зря, ведь это помогло создать одни из самых запоминающихся экшен-сцен в киноиндустрии.

Матрица

Картина потребовала от Ривза углубить его умения работы с катаной, но больше всего актеру понадобились терпение и выдержка. Это были необычные съемки, ведь сначала все сцены снимались на японском языке, чтобы достичь нужного антуража и помочь местным актерам почувствовать роль. Лишь после этого записывались дубли на английском языке.

47 ронинов

Франшиза «Джон Уик»

Серия фильмов про известного киллера по кличе Баба-яга стала новым большим испытанием для актера. В первом фильме и без того сложная экшен-сцена в клубе стала проверкой его сил. У Ривза была высокая температура, но он отказался прерывать съемки и закончил этот эпизод, несмотря на болезнь. В сиквеле Киану практически превзошел себя и самостоятельно исполнил почти все трюки. Исключениями стали лишь две сцены: падение с лестницы и попадание под машину. В третьем фильме Ривз отказался от дублера в одном из самых сложных эпизодов с погоней. Его герою пришлось отбиваться от противников, скача на лошади.

Джон Уик

Новая картина франшизы не подкинула много тяжелой работы и не так впечатляла экшеном, но попотеть Ривзу все же пришлось. Одной из самых сложных сцен стал полет с небоскреба в 46 этажей. Эпизод пришлось снимать без графики, воспользовавшись сложной системой тросов. На съемки ушло 2 дня и около 20 реальных прыжков с крыши высотного здания.