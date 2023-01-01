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Скоро в прокате "Мармадюк"
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Матрица
Матрица, 1999: актеры и роли
The Matrix
Матрица
1999 / Австралия / США
Трейлер
8.6
Оцените
173
голоса
Рейтинг IMDb: 8.7
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Матрица, 1999: актеры и роли
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Режиссер
Лилли (Энди) Вачовски
Lilly (Andy) Wachowski
Лана Вачовски
Lana Wachowski
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Глория Фостер
Gloria Foster
Маркус Чонг
Marcus Chong
Пол Годдард
Paul Goddard
Джулиэн Араханга
Julian Arahanga
Мэтт Доран
Matt Doran
Белинда МакКлори
Belinda McClory
Энтони Рэй Паркер
Anthony Ray Parker
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
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