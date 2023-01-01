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Матрица Матрица
Киноафиша Фильмы Матрица Матрица, 1999: актеры и роли
The Matrix Матрица 1999 / Австралия / США
8.6 Оцените
173 голоса Рейтинг IMDb: 8.7
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Матрица, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лилли (Энди) Вачовски Лилли (Энди) Вачовски Lilly (Andy) Wachowski Лана Вачовски Лана Вачовски Lana Wachowski
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Кэрри-Энн Мосс Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Глория Фостер Gloria Foster Маркус Чонг Marcus Chong Пол Годдард Paul Goddard Джулиэн Араханга Julian Arahanga Мэтт Доран Matt Doran Белинда МакКлори Belinda McClory Энтони Рэй Паркер Anthony Ray Parker Роберт Тейлор Роберт Тейлор Robert Taylor Джо Пантольяно Джо Пантольяно Joe Pantoliano
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