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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Золотой компас
Золотой компас, 2007: актеры и роли
The Golden Compass
Золотой компас
2007 / США / Великобритания
7.5
Оцените
99
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Золотой компас, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Вайц
Chris Weitz
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Ева Грин
Eva Green
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Джон Херт
John Hurt
Иэн МакШейн
Ian McShane
Дакота Блю Ричардс
Dakota Blue Richards
Саймон МакБерни
Simon McBurney
Адам Гадли
Магда Жубански
Magda Szubanski
Джим Картер
Jim Carter
Нонсо Аноци
Клэр Хиггинс
Clare Higgins
Хэтти Морахэн
Hattie Morahan
Чарли Роу
Charlie Rowe
Джон Бетт
John Bett
Джон Франклин-Роббинс
Пол Энтони-Барбер
Paul Antony-Barber
Джейсон Уоткинс
Jason Watkins
Джеймс Роулингс
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Том Кортни
Tom Courtenay
Джек Шеперд
Jack Shepherd
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