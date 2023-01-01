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Золотой компас Золотой компас
Киноафиша Фильмы Золотой компас Золотой компас, 2007: актеры и роли
The Golden Compass Золотой компас 2007 / США / Великобритания
7.5 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Золотой компас, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Вайц Крис Вайц Chris Weitz
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Ева Грин Ева Грин Eva Green Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Джон Херт Джон Херт John Hurt Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Дакота Блю Ричардс Дакота Блю Ричардс Dakota Blue Richards Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney Адам Гадли Магда Жубански Magda Szubanski Джим Картер Джим Картер Jim Carter Нонсо Аноци Клэр Хиггинс Клэр Хиггинс Clare Higgins Хэтти Морахэн Hattie Morahan Чарли Роу Чарли Роу Charlie Rowe Джон Бетт John Bett Джон Франклин-Роббинс Пол Энтони-Барбер Paul Antony-Barber Джейсон Уоткинс Джейсон Уоткинс Jason Watkins Джеймс Роулингс Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Том Кортни Том Кортни Tom Courtenay Джек Шеперд Jack Shepherd
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