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Золотой компас Золотой компас
Киноафиша Фильмы Золотой компас Отзывы о фильме «Золотой компас»
The Golden Compass Золотой компас 2007 / США / Великобритания
7.5 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Золотой компас»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жанр фэнтези продолжает свое галопирующее победоносное шествие. И если уж за золотой компас модного сказочного блокбастера схватился соавтор «Американского пирога» – самой, вероятно, одиозной молодежной комедии последних лет десяти, то дело, почитай, беспроигрышное. Вообще, конечно, Крис Уайтц, окончивший Кембриджский университет (причем не тот, что в Массачусетсе, хотя и это было бы почетно, а тот, что в старой доброй Англии), вполне мог бы начать свою кинокарьеру не с…

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NiceЭлизабет 2 апреля 2015, 12:51
ААААААААААААА!!!!!!!!!! Книга офигенная и фильм, думаю, не подкачает! ГП вообще в отстое после ентого)))!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Фрэнсис 2 апреля 2015, 12:51
Мда.. Кто про что, а мне интересно какого фига "золотой компас" если этот прибор называеться совсем иначе...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
По поводу того, почему золотой компас.

В Европе и России книга выходила под названием Nothern Lights, но в США книге было дано другое название - The Golden Compass, оттуда и название фильма :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Азриель 2 апреля 2015, 12:51
Если фильм будет соответствовать написанной книги - круто, я обязательно схожу на премьеру
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheryl_from_Silent_Hill 2 апреля 2015, 12:51
Я читала книгу. Это интереснее по задумке, чем Потник и тп. Надеюсь, фильм сняли на высоком уровне. 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
Завтра пойду смотреть.



По поводу конца - последние 2 главы не были сняты СПЕЦИАЛЬНО!

Они будут в начале 2й части.

С этим даже Пуллмэн согласился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Азриель 2 апреля 2015, 12:51
Передтем как посмотреть данный фильм прочитал книгу. Если честно ожидал от фильма большего, но тем не менее сказка не плохая, советую посмотреть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eldar 2 апреля 2015, 12:51
Прошу у всех прощения, но такого г....на я еще никогда не смотрел!!!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reeker 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ...ца,графика кульная вот тока конец не радует вроде всё так круто шло, мочилова,загадки,тайны,я ожидал развязку,а оказалось... Надеюсь посмореть остальные части, ток не радует то что они могут выйти или очень не скоро или вобще не выйти
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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