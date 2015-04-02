Жанр фэнтези продолжает свое галопирующее победоносное шествие. И если уж за золотой компас модного сказочного блокбастера схватился соавтор «Американского пирога» – самой, вероятно, одиозной молодежной комедии последних лет десяти, то дело, почитай, беспроигрышное. Вообще, конечно, Крис Уайтц, окончивший Кембриджский университет (причем не тот, что в Массачусетсе, хотя и это было бы почетно, а тот, что в старой доброй Англии), вполне мог бы начать свою кинокарьеру не с…
В Европе и России книга выходила под названием Nothern Lights, но в США книге было дано другое название - The Golden Compass, оттуда и название фильма :)
По поводу конца - последние 2 главы не были сняты СПЕЦИАЛЬНО!
Они будут в начале 2й части.
С этим даже Пуллмэн согласился.
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