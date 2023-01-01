Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
В бой идут одни старики
Фильмы похожие на В бой идут одни старики
В бой идут одни старики
1973 / СССР
8.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на В бой идут одни старики
Вся информация о фильме
Парень с нашего кладбища
триллер, комедия
2015, Россия
5.0
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.0
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.0
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
12
триллер, драма, криминал
2007, Россия
7.0
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
7.0
Операция «С новым годом»
комедия
1996, Россия
5.0
Менялы
комедия
1992, Россия
7.0
Афганский излом
драма, военный
1990, СССР / Италия
7.0
Дон Сезар де Базан
комедия, мюзикл
1989, СССР
7.0
Игла
боевик
1988, СССР
7.0
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Гардемарины, вперед!
приключения, исторический
1987, СССР
7.0
Моонзунд
драма, мелодрама, военный, исторический
1987, СССР
7.0
Зеркало для героя
драма, фантастика
1987, СССР
7.0
Завтра была война
драма, военный
1987, СССР
7.0
Холодное лето пятьдесят третьего
драма, боевик
1987, СССР
8.0
Торпедоносцы
драма, военный
1983, СССР
7.0
Военно-полевой роман
мелодрама
1983, СССР
7.0
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик
1979, СССР
8.0
Белый Бим - Черное ухо
драма
1977, СССР
8.0
«Сто грамм» для храбрости
комедия
1977, СССР
6.0
Служебный роман
мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить