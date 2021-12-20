Берегись автомобиля, 1966

Страховой агент Юрий Деточкин в свободное от работы время играет в любительском театре, а также занимается благотворительностью. Причем делает это довольно своеобразным способом - угоняет автомобили жуликов, спекулянтов и взяточников, сбывает их, а вырученные средства отдает на благие цели. О похождениях Деточкина узнает его коллега по любительской сцене Максим Подберезовиков. Не зная всей подноготной, он начинает следить за Юрием и однажды выводит “современного Робин Гуда” на чистую воду...