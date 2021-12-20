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Берегись автомобиля, 1966

1966 / СССР
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Страховой агент Юрий Деточкин в свободное от работы время играет в любительском театре, а также занимается благотворительностью. Причем делает это довольно своеобразным способом - угоняет автомобили жуликов, спекулянтов и взяточников, сбывает их, а вырученные средства отдает на благие цели. О похождениях Деточкина узнает его коллега по любительской сцене Максим Подберезовиков. Не зная всей подноготной, он начинает следить за Юрием и однажды выводит “современного Робин Гуда” на чистую воду...

  • Сценарий фильма некоторое время пролежал на полке - цензура посчитала действия главного героя неприемлемыми. “Зеленый свет” картине дали в 1964 году, после того, как переделанный в повесть сценарий напечатали в журнале “Молодая гвардия”. 
  • Изначально Эльдар Рязанов видел в роли Деточкина Юрия Никулина. Но после того, как Никулин уехал на гастроли с цирком, начал поиски другого актера. В итоге роль получил Иннокентий Смоктуновский. 
  • В 1966 году Иннокентий Смоктуновский был назван лучшим актером года по версии журнала “Советский экран”. 
  • Перед началом съемок Ольга Аросева научилась водить троллейбус. При этом в кадре присутствуют настоящие пассажиры, а не артисты массовки.

Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру — следователем Подберезовиковым, этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 22 мая 1966
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Любовь Добржанская
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Ольга Аросева
Ольга Аросева
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Постер фильма Берегись автомобиля 2 постера
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Берегись автомобиля
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Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Кулик и Алексей Кривеня делятся личными списками фильмов и сериалов 23 декабря на KION стартует новый проект «Два», который в формате киносторис повествует о двух предприимчивых сантехниках, Жеке и Лехе, отчаянно пытающихся разбогатеть. По случаю премьеры, мы пообщались с автором сериала – Евгением Куликом, а также исполнителем одной из главных ролей – Алексеем Кривеней.
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20 декабря 2021 14:23
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