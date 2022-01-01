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Калина красная Калина красная
Киноафиша Фильмы Калина красная

Калина красная, 1973

1973 / СССР
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отсидев тюремный срок, вор-рецидивист Егор “Горе” Прокудин решает перед очередной аферой съездить повидать Любу Байкалову, деревенскую жительницу, с которой он все это время общался по переписке. Появившись в деревне, Егор тут же привлекает внимание не только близких Любы, но всех местных жителей. Постепенно Прокудин все же находит пути наладить отношения с окружающими и решает оставить позади свое криминальное прошлое. Однако бывшие подельники героя не намерены так просто отпустить Егора из воровского мира.

  • Изначально Василий Шукшин хотел снять картину о крестьянском восстании во главе со Степаном Разиным по своему же роману “Я пришел дать вам волю”, но художественный совет поставил Шукшину условие сначала снять фильм о советской современности. Вскоре после этого Василий Макарович попал в больницу с обострением язвы желудка на фоне нервного перенапряжения. В госпитале он за короткий срок написал повесть, рукопись которой прочитала его жена Лидия Федосеева-Шукшина. Именно она предложила озаглавить произведение “Калина красная” – по названию песни Яна Френкеля, которую Лидия Николаевна спела Шукшину в день их знакомства.
  • Перед началом съемок Василий Шукшин просмотрел большое количество документальных хроник о заключенных. Некоторые фрагменты из них попали в фильм.
  • На роль матери Егора изначально утвердили Веру Марецкую, но в итоге актриса отказалась сниматься в образе старухи. После этого Василий Шукшин уговорил сыграть Куделиху пожилую крестьянку Овфимию Быстрову, жительницу деревни Мериново, чья история жизни удивительным образом совпадала со сценарием.

Выйдя из тюрьмы, Егор Прокудин, по кличке Горе, решает податься в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался — ведь надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь в деревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым. Теперь у него есть друзья, работа. Он любит Любу. Однако дружки Егора упорно не отпускают его…

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 25 марта 1974
Возраст 12+
Режиссер
Василий Шукшин
Василий Шукшин
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Мария Скворцова
Алексей Ванин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Калина красная 3 постера
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Калина красная смотреть онлайн

Калина красная
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