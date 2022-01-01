Калина красная, 1973

Отсидев тюремный срок, вор-рецидивист Егор “Горе” Прокудин решает перед очередной аферой съездить повидать Любу Байкалову, деревенскую жительницу, с которой он все это время общался по переписке. Появившись в деревне, Егор тут же привлекает внимание не только близких Любы, но всех местных жителей. Постепенно Прокудин все же находит пути наладить отношения с окружающими и решает оставить позади свое криминальное прошлое. Однако бывшие подельники героя не намерены так просто отпустить Егора из воровского мира.