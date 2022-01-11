Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966

Московский студент Шурик приезжает на Кавказ с целью провести этнографические исследования местного фольклора. Во время изучения жанра тостов герой порядочно выпивает и попадает в неприятности, вызволить из которых его удается товарищу Саахову. Наивный герой еще не знает, что Саахов сделал это не просто так: он намерен жениться на местной красавице Нине, которую уже купил у ее дяди за стадо баранов и холодильник, но чтобы завоевать сердце неприступной красавицы, он хочет разыграть ее похищение, и для Шурика предусмотрена отдельная роль в его коварном плане. Наш герой понимает, что дело нечисто, и теперь ему предстоит спасти девушку…