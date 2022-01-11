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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Киноафиша Фильмы Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966

1966 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Московский студент Шурик приезжает на Кавказ с целью провести этнографические исследования местного фольклора. Во время изучения жанра тостов герой порядочно выпивает и попадает в неприятности, вызволить из которых его удается товарищу Саахову. Наивный герой еще не знает, что Саахов сделал это не просто так: он намерен жениться на местной красавице Нине, которую уже купил у ее дяди за стадо баранов и холодильник, но чтобы завоевать сердце неприступной красавицы, он хочет разыграть ее похищение, и для Шурика предусмотрена отдельная роль в его коварном плане. Наш герой понимает, что дело нечисто, и теперь ему предстоит спасти девушку…

  • Замысел фильма возник еще до начала съемок первой части картины, но после работы над ней Гайдай уже не чувствовал в себе сил возвращаться к этому герою. Картина все равно была запущена, и, по иронии, стала куда популярнее оригинала. 
  • Первоначально фамилией товарища Саахова должна была быть «Ахохов», но позже выяснилось, что среди чиновников министерства культуры есть один с точно такой же фамилией. Работник с фамилией Саахов среди них тоже нашелся, но к тому времени Гайдай и его соавторы были уже не в настроении вносить новые изменения. 
  • Знаменитую песню о медведях на самом деле исполнила певица Аида Ведищева.

Герой фильма Шурик, направленный в одну из горных республик собирать фольклор, влюбляется в симпатичную девушку Нину. Неожиданно ее похищают, чтобы насильно выдать замуж. Наивному и доброму Шурику не сразу удается сообразить, что происходит, но затем с помощью верного друга он освобождает "кавказскую пленницу"...

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1966
Премьера онлайн 11 января 2022
Премьера в мире 1 апреля 1967
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Все актеры и съемочная группа
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика смотреть онлайн

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
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