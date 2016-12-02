Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живет такой парень Живет такой парень
Киноафиша Фильмы Живет такой парень

Живет такой парень, 1964

1964 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Алтайский шофер Пашка Колокольников ведет простую и скромную трудовую жизнь, но в душе он – страстный мечтатель и наблюдательный романтик. Однажды герой встречает на танцах в колхозе библиотекаря Настю, в которую мгновенно влюбляется. Под ее влиянием Пашка пытается “окультуриться”, читает Маркса и играет в шашки с другом Насти по имени Гена. Однако, несмотря на все его старания, девушка упрямо отвергает все ухаживания героя. В конце концов Пашка понимает, что Настя влюблена в Гену. Тогда он уезжает, но вскоре Настя начинает являться к нему во снах…

  • Это второй фильм Василия Шукшина в качестве режиссера после дипломной картины «Из Лебяжьего сообщают». Разработка началась, когда сценарная коллегия высоко оценила написанный им сценарий этого фильма. Сценарий был основан на рассказах из только опубликованного сборника Шукшина «Сельские жители». 
  • Фильм снимался на знаменитом алтайском Чуйском тракте. Во время натурных съемок члены группы стали свидетелями многих драматических и комических сцен с участием местных жителей, и многие такие сцены перекочевали в фильм. 
  • При съемке знаменитой экшен-сцены сбрасывания машины одна из горящих бочек пронеслась рядом с костюмером Елизаветой, которую Шукшин попросил стоять внизу и выбивать половики для создания глубокой мизансцены. Она чудом спаслась от гибели, и Шукшин еще долго извинялся перед Елизаветой.

В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.

Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1964
Премьера в мире 1 января 1964
Возраст 16+
Режиссер
Василий Шукшин
Василий Шукшин
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Белла Ахмадулина
Белла Ахмадулина
Лидия Александрова
Родион Нахапетов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Живет такой парень 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Живет такой парень смотреть онлайн

Живет такой парень
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Конференция «Диалоги о Шукшине» пройдёт на «Лендоке» 7 декабря с 10:00 до 18:00 на открытой студии «Лендок» впервые пройдёт научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине». В работе конференции примут участие
Написать
2 декабря 2016 09:24
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши