Живет такой парень, 1964

Алтайский шофер Пашка Колокольников ведет простую и скромную трудовую жизнь, но в душе он – страстный мечтатель и наблюдательный романтик. Однажды герой встречает на танцах в колхозе библиотекаря Настю, в которую мгновенно влюбляется. Под ее влиянием Пашка пытается “окультуриться”, читает Маркса и играет в шашки с другом Насти по имени Гена. Однако, несмотря на все его старания, девушка упрямо отвергает все ухаживания героя. В конце концов Пашка понимает, что Настя влюблена в Гену. Тогда он уезжает, но вскоре Настя начинает являться к нему во снах…
В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.
Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит…