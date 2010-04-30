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Гардемарины, вперед!
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Гардемарины, вперед!, 1987

1987 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Тогда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии, ломались судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон.

Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают: кто — в Петербург, кто — в Кронштадт. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 4 часа 50 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 30 апреля 2010
Возраст 12+
Режиссер
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
В ролях
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Ольга Машная
Ольга Машная
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гардемарины, вперед! 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
София Браун 6 июля 2019, 16:21
Великолепная, незабываемая Музыка.
Восхитительные, Талантливые, Гениальные актёры.
Волшебная атмосфера, в которую погружаешься с первых… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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4 августа 2017 12:14
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