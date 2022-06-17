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Киноафиша Фильмы Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Операция "Ы" и другие приключения Шурика, 1965

1965 / СССР
8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Три короткометражные истории о приключениях неунывающего студента по имени Шурик, который будет готовиться к экзаменам вместе с очаровательной Лидой, подрабатывать на стройке вместе навязанным ему хулиганом Федей, а также охранять склад с промтоварами от трех незадачливых грабителей.

  • Съемки картины проходили в Ленинграде, Москве, Ялте и Одессе.
  • На роль Шурика рассматривались кандидатуры Олега Видова, Всеволода Абдулова, Виталия Соломина, Евгения Петросяна, Сергея Никоненко, Евгения Жарикова, Геннадия Королькова, Ивана Бортника, Валерия Носика, Александра Збруева и Андрея Миронова.
  • Пробы на роль прораба проходил Владимир Высоцкий.
  • Изначально на роль Феди Леонид Гайдай пригласил Михаила Пуговкина, но по прошествии двух недель актер все же предпочел сыграть прораба, сославшись на свои неподходящие для роли Феди рост и комплекцию.
  • Многие комедийные моменты стали результатом актерской импровизации. Так, например, идея с ранением Балбеса рапирой, после которого из его груди течет красное вино, принадлежала Юрию Никулину.
  • В первоначальных вариантах сценария главного героя звали Владик Арьков. Имя персонажа цензоры попросили заменить другим, усмотрев во “Владике” аналогию с именем Ленина.

Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В "Напарнике" Шурик сражается с хулиганом Верзилой; в "Наваждении" весьма оригинальным способом готовится к экзамену; в "Операции "Ы" предотвращает "ограбление века", на которое идет знаменитая тройка - Трус, Балбес и Бывалый.

8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 16 августа 1965
Возраст 0+
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Владимир Басов
Владимир Басов
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Операция 1 постер
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