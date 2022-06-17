Операция "Ы" и другие приключения Шурика, 1965

Три короткометражные истории о приключениях неунывающего студента по имени Шурик, который будет готовиться к экзаменам вместе с очаровательной Лидой, подрабатывать на стройке вместе навязанным ему хулиганом Федей, а также охранять склад с промтоварами от трех незадачливых грабителей.
Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В "Напарнике" Шурик сражается с хулиганом Верзилой; в "Наваждении" весьма оригинальным способом готовится к экзамену; в "Операции "Ы" предотвращает "ограбление века", на которое идет знаменитая тройка - Трус, Балбес и Бывалый.