Фильм рассказывает об Иване Ивановиче, ветеране Великой отечественной войны и ныне пенсионере, который решил на старости заняться писательством. Однажды Иван Иванович узнает, что у его знакомого заводчика родился “бракованный” щенок с нехарактерным для породы белым окрасом. Чтобы спасти его от печальной участи, мужчина забирает щенка себе.
Щенок, названный Белый Бим, отличается невероятной верностью и преданностью хозяину. Но куда заведет пса его верность, когда Ивана Ивановича увезут в Москву на срочную операцию?
Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других — благородство, способность сострадать и любить…
|16 февраля 1979
|Германия
|15 сентября 1977
|СССР