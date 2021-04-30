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Постер фильма Белый Бим - Черное ухо
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Белый Бим - Черное ухо

Belyy Bim Chernoe ukho 18+
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О фильме

Фильм рассказывает об Иване Ивановиче, ветеране Великой отечественной войны и ныне пенсионере, который решил на старости заняться писательством. Однажды Иван Иванович узнает, что у его знакомого заводчика родился “бракованный” щенок с нехарактерным для породы белым окрасом. Чтобы спасти его от печальной участи, мужчина забирает щенка себе.

Щенок, названный Белый Бим, отличается невероятной верностью и преданностью хозяину. Но куда заведет пса его верность, когда Ивана Ивановича увезут в Москву на срочную операцию?

  • Фильм основан на одноименной повести Гавриила Троепольского. Режиссер фильма Станислав Ростоцкий занимался сценарной адаптацией повести почти три года.
  • Хотя порода Бима по сюжету фильма – шотландский сеттер, в фильме его роль исполняют два английских сеттера, Стив и Денди.
  • Когда фильм был готов к производству, Вячеслав Тихонов, исполнитель главной роли, был занят на съемках картины «…И другие официальные лица». Ростоцкий принял решение дождаться актера, потому что не мог представить никого, кто мог бы лучше воплотить на экране образ Ивана Ивановича Иванова.
  • Сразу после выхода фильм приобрел огромную популярность в СССР. Он смог собрать у киноэкранов более 20 миллионов зрителей, был назван журналом «Советский экран» лучшим фильмом года и даже номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других — благородство, способность сострадать и любить…

Страна СССР
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 15 сентября 1977
Дата выхода
16 февраля 1979 Германия
15 сентября 1977 СССР
MPAA PG
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Belyy Bim Chernoe ukho, White Bim Black Ear, Белый Бим Черное ухо, Albul Bim - ureche neagră, Baltasis Bimas Juodoji ausis, Biały Bim, Czarne Ucho, Biely Bim, Čierne ucho, Bílý Bim, Černé ucho, Bim - mustakorva, Bim - Svartöra, Bim bianco dall'orecchio nero, Bim chien blanc à l'oreille noire, Bim, mi mejor amigo, Fekete fülű fehér Bim, Mi zitas anthropini agapi, Vänta på mig, Bim! (1981), Weißer Bim Schwarzohr, Weißer Bim, schwarzes Ohr, Белият Бим - Черното ухо, Білий Бім Чорне вухо, 白比姆黑耳朵, 黒い耳の白い犬
Режиссер
Станислав Ростоцкий
Станислав Ростоцкий
В ролях
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Валентина Владимирова
Валентина Владимирова
Михаил Дадыко
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Ирина Шевчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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Белый Бим - Черное ухо

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