Фильм рассказывает об Иване Ивановиче, ветеране Великой отечественной войны и ныне пенсионере, который решил на старости заняться писательством. Однажды Иван Иванович узнает, что у его знакомого заводчика родился “бракованный” щенок с нехарактерным для породы белым окрасом. Чтобы спасти его от печальной участи, мужчина забирает щенка себе.

Щенок, названный Белый Бим, отличается невероятной верностью и преданностью хозяину. Но куда заведет пса его верность, когда Ивана Ивановича увезут в Москву на срочную операцию?