Kinoafisha Films The Hobbit: The Battle of the Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five Armies 18+
Synopsis

Bilbo and Company are forced to engage in a war against an array of combatants and keep the Lonely Mountain from falling into the hands of a rising darkness.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  russian teaser-trailer
Country USA
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 2014
Online premiere 10 December 2014
World premiere 1 December 2014
Release date
11 December 2014 Russia КАРО Премьер 6+
31 December 2014 Argentina
26 December 2014 Australia
11 December 2014 Belarus
17 December 2014 Belgium
10 December 2014 Brazil
17 December 2014 Canada
18 December 2014 Chile
23 January 2015 China
17 December 2014 Denmark
12 December 2014 Estonia
10 December 2014 Finland
10 December 2014 France
10 December 2014 Germany
12 December 2014 Great Britain
18 December 2014 Greece
17 December 2014 Hong Kong
18 December 2014 Hungary
26 December 2014 Iceland
12 December 2014 Ireland
17 December 2014 Italy
17 December 2014 Japan
11 December 2014 Kazakhstan
19 December 2014 Lithuania
11 December 2014 Mexico
10 December 2014 Netherlands
11 December 2014 New Zealand
10 December 2014 Norway
17 December 2014 Peru
17 December 2014 Portugal
19 December 2014 Romania
16 December 2014 Singapore
11 December 2014 Slovakia
11 December 2014 South Africa
17 December 2014 South Korea
17 December 2014 Spain
10 December 2014 Sweden
18 December 2014 Thailand
17 December 2014 Turkey
17 December 2014 USA
11 December 2014 Ukraine
19 December 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $962,253,946
Production New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), WingNut Films
Also known as
The Hobbit: The Battle of the Five Armies, El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, Le Hobbit: La Bataille des Cinq Armées, O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, A hobbit: Az öt sereg csatája, De Hobbit: De Slag van Vijf Legers, Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere, Ha'Hobbit: Krav Hameshet Hatsvaot, Hobbit - femhärarslaget, Hobbit 3, Hobbit 3: Tam i z powrotem, Hobbit del 3: Femhäraslaget, Hobbit, czyli tam i z powrotem, Hobbit: Beş Ordunun Savaşı, Hobbit: Besh Ordunun Döyüshü, Hobbit: Besh qo'shin jangi, Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, Hobbit: Ekei kai pali piso, Hobbit: Femhäraslaget, Hobbit: Nabard-e panj sepah, Hobbiten: Femhærerslaget, Hobbitten: Femhæreslaget, Hobbitul: Bătălia celor cinci oștiri, Hobit: Bitka pet vojski, Hobit: Bitka petih vojska, Hobit: Bitka piatich armád, Hobit: Bitva peti armád, Hobit: Bitva pěti armád, Hobitas: Penkių armijų mūšis, Hobits: Piecu armiju kauja, Hobitti - Viiden armeijan taistelu, Hobitto kessen no yukue, Kääbik 3: Viie väe lahing, Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées, Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, Người Hobbit: Đại Chiến Năm Cánh Quân, The Hobbit: There and Back Again, Χόμπιτ: Η μάχη των πέντε στρατών, Хоббит: Битва пяти воинств, Хоббіт: Битва п'яти воїнств, Хобит: Битка пет армија, Хобит: Битката на петте армии, Хобит: Дотам и обратно, Хобіт. Бітва пяці войскаў, दि हॉबिट: अंतिम अध्याय, ホビット　決戦のゆくえ, 哈比人：五軍之戰, 霍比特人3：五军之战
Director
Peter Jackson
Peter Jackson
Cast
Martin Freeman
Martin Freeman
Ian McKellen
Ian McKellen
Richard Armitage
Richard Armitage
James Nesbitt
James Nesbitt
Evangeline Lilly
Evangeline Lilly
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 85 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  510 In the Fantasy genre  37 In the Adventure genre  130 In films of USA  326
Film Reviews
Очевидец 30 November 2015, 23:53
Зрелищный фильм, что именно от него и требовалось, смотрится все 2 часа на одном дыхании. Что разочаровало, так это Смауг со своими… Read more…
leadraven 3 December 2015, 13:24
Фильм можно критиковать бесконечно:
- Скомканная первая сцена (убийство Смауга), надо было перераспределить хронометраж и оставить это во второй… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Hobbit: The Battle of the Five Armies - russian teaser-trailer
The Hobbit: The Battle of the Five Armies Russian teaser-trailer
The Hobbit: The Battle of the Five Armies - russian тв ролик 2
The Hobbit: The Battle of the Five Armies Russian тв ролик 2
Stills
