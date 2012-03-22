Menu
7.7 IMDb Rating: 7.7
7 posters
Kinoafisha Films Argo

Argo

Argo 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Acting under the cover of a Hollywood producer scouting a location for a science fiction film, a CIA agent launches a dangerous operation to rescue six Americans in Tehran during the U.S. hostage crisis in Iran in 1980.
Argo - trailer in russian
Argo  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2012
World premiere 22 March 2012
Release date
8 November 2012 Russia КАРО Премьер 16+
18 October 2012 Argentina
12 October 2012 Armenia
24 October 2012 Australia M
9 November 2012 Austria
8 November 2012 Belarus
7 November 2012 Belgium
25 October 2012 Bolivia
22 November 2012 Bosnia and Herzegovina
9 November 2012 Brazil 14
19 October 2012 Bulgaria
12 October 2012 Canada 14A
18 October 2012 Chile
12 October 2012 Colombia
22 November 2012 Croatia
29 November 2012 Czechia
8 November 2012 Denmark 15
7 December 2012 Ecuador
21 November 2012 Egypt
9 November 2012 Estonia
2 November 2012 Finland
7 November 2012 France U
7 November 2012 Germany 12
17 October 2012 Great Britain
10 January 2013 Greece Κ-12
15 November 2012 Hong Kong
21 November 2012 Hungary 16
9 November 2012 Iceland
19 October 2012 India
22 March 2012 Indonesia
9 November 2012 Ireland 15A
3 January 2013 Israel
7 November 2012 Italy VM14
26 October 2012 Japan
8 November 2012 Kazakhstan
9 November 2012 Latvia
22 November 2012 Lebanon
28 February 2013 Lithuania
8 February 2013 Mexico
8 November 2012 Netherlands 12
25 October 2012 New Zealand
9 November 2012 Norway
26 October 2012 Panama
28 December 2012 Paraguay
25 October 2012 Peru
17 October 2012 Philippines
30 November 2012 Poland
8 November 2012 Portugal M/12
9 November 2012 Romania
22 October 2012 Serbia
13 November 2012 Singapore
29 November 2012 Slovakia
15 November 2012 Slovenia
25 January 2013 South Africa
31 October 2012 South Korea 15
26 October 2012 Spain 7
23 November 2012 Sweden 15
9 November 2012 Switzerland
19 October 2012 Taiwan 保護級
11 October 2012 Thailand
30 November 2012 Turkey
9 November 2012 UAE
12 October 2012 USA R
8 November 2012 Ukraine
9 November 2012 Uruguay
11 January 2013 Venezuela
MPAA R
Budget $44,500,000
Worldwide Gross $232,325,503
Production Warner Bros., GK Films, Smokehouse Pictures
Also known as
Argo, Арго, Операция «Арго», «Арго» операциясы, Agro operatsiyasi, Argo - Extended Cut, Argo: Nebezpečný útek, Arqo əməliyyatı, Az Argo-akció, Chiến Dịch Sinh Tử, Epiheirisi: Argo, Escape from Tehran, Misija Argo, Operacija Argo, Operacja Argo, Operasjon Argo, Operasyon: Argo, Operation Argo, Επιχείρηση Αργώ, アルゴ, 亞果出任務, 救參任務, 逃离德黑兰
Director
Ben Affleck
Ben Affleck
Cast
Ben Affleck
Ben Affleck
Bryan Cranston
Bryan Cranston
John Goodman
John Goodman
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Alan Arkin
Alan Arkin
Cast and Crew
7.7
7.7 IMDb
Write review
Toporock 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/11/2012 - 03:31:26):
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на… Read more…
Toporock 2 April 2015, 12:51
Соглашусь, очень не дурно. Аффлек удивляет с каждым разом все больше, и возможно уже и не стоит и удивляться этому. Но все таки, это слишком… Read more…
It was claimed that the British and New Zealand embassies refused to assist staff of the American embassy. That was incorrect. Both the British and New Zealand embassies harboured the Americans and then assisted in transferring them to the Canadians. Britain's Arthur Wyatt was subsequently appointed a Companion of the Order of St Michael and St George for the dangers he faced.

Argo - trailer in russian
Argo Trailer in russian
Argo - trailer
Argo Trailer
