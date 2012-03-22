|8 November 2012
|Russia
|КАРО Премьер
|16+
|18 October 2012
|Argentina
|12 October 2012
|Armenia
|24 October 2012
|Australia
|M
|9 November 2012
|Austria
|8 November 2012
|Belarus
|7 November 2012
|Belgium
|25 October 2012
|Bolivia
|22 November 2012
|Bosnia and Herzegovina
|9 November 2012
|Brazil
|14
|19 October 2012
|Bulgaria
|12 October 2012
|Canada
|14A
|18 October 2012
|Chile
|12 October 2012
|Colombia
|22 November 2012
|Croatia
|29 November 2012
|Czechia
|8 November 2012
|Denmark
|15
|7 December 2012
|Ecuador
|21 November 2012
|Egypt
|9 November 2012
|Estonia
|2 November 2012
|Finland
|7 November 2012
|France
|U
|7 November 2012
|Germany
|12
|17 October 2012
|Great Britain
|10 January 2013
|Greece
|Κ-12
|15 November 2012
|Hong Kong
|21 November 2012
|Hungary
|16
|9 November 2012
|Iceland
|19 October 2012
|India
|22 March 2012
|Indonesia
|9 November 2012
|Ireland
|15A
|3 January 2013
|Israel
|7 November 2012
|Italy
|VM14
|26 October 2012
|Japan
|8 November 2012
|Kazakhstan
|9 November 2012
|Latvia
|22 November 2012
|Lebanon
|28 February 2013
|Lithuania
|8 February 2013
|Mexico
|8 November 2012
|Netherlands
|12
|25 October 2012
|New Zealand
|9 November 2012
|Norway
|26 October 2012
|Panama
|28 December 2012
|Paraguay
|25 October 2012
|Peru
|17 October 2012
|Philippines
|30 November 2012
|Poland
|8 November 2012
|Portugal
|M/12
|9 November 2012
|Romania
|22 October 2012
|Serbia
|13 November 2012
|Singapore
|29 November 2012
|Slovakia
|15 November 2012
|Slovenia
|25 January 2013
|South Africa
|31 October 2012
|South Korea
|15
|26 October 2012
|Spain
|7
|23 November 2012
|Sweden
|15
|9 November 2012
|Switzerland
|19 October 2012
|Taiwan
|保護級
|11 October 2012
|Thailand
|30 November 2012
|Turkey
|9 November 2012
|UAE
|12 October 2012
|USA
|R
|8 November 2012
|Ukraine
|9 November 2012
|Uruguay
|11 January 2013
|Venezuela
It was claimed that the British and New Zealand embassies refused to assist staff of the American embassy. That was incorrect. Both the British and New Zealand embassies harboured the Americans and then assisted in transferring them to the Canadians. Britain's Arthur Wyatt was subsequently appointed a Companion of the Order of St Michael and St George for the dangers he faced.
