Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шоссе встреч
7.3
Киноафиша Фильмы Шоссе встреч
7.3

Шоссе встреч

, 1989
Powwow Highway
Великобритания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Шоссе встреч
7.3

О фильме

Защитник прав индейцев Бадди встает на пути у захватнической корпорации. Когда его сестру подставляют и арестовывают, Бадди едет к ней на другой конец страны в компании индейца-мечтателя Филберта. Трагифарсовое роуд-муви «Шоссе встреч» независимого режиссера-дебютанта Джонатана Уэкса основан на романе американского писателя Дэвида Силса. В фильме снимался лауреат «Эмми» и звезда «Санты-Барбары» Эй Мартинеc в компании Гари Фармера («Мертвец»), Аманды Уайсс («Кошмар на улице Вязов») и других. Фильм получил Приз кинодеятелей на фестивале «Сандэнс» 1989 года и несколько номинаций на премию «Независимый дух». Активист из индейского народа шайеннов Бадди Редбоу ведет борьбу против горнодобывающей корпорации, положившей глаз на земли коренных американцев. Чтобы заставить Бадди замолчать, влиятельные лица фабрикуют обвинение против его сестры Бонни, живущей в Нью-Мексико. Бонни подставляют и арестовывают за хранение наркотиков. Собрав залог для ее освобождения, Бадди отправляется в долгое дорожное путешествие. Его чудаковатым спутником становится мечтательный увалень Филберт Боно, который верит в свою духовную миссию и делает поездку Бадди незабываемой. 

В ролях

Гэри Фармер
Гэри Фармер
Philbert Bono
Эй Мартинез
Buddy Red Bow
Джонатан Уэкс
Джоанелла Ромеро
Bonnie Red Bow
Аманда Вайсс
Rabbit Layton
Сэм Влахос
Chief Joseph
Wayne Waterman
Wolf Tooth
Margot Kane
Imogene
Джеффри Ривас
Sandy Youngblood
Роско Борн
Agent Jack Novall
Джон Труделл
Louie Short Hair
Режиссер Джонатан Уэкс
Сценарист David Seals, Janet Heaney, Jean Stawarz
Композитор Бэрри Голдберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 24 февраля 1989
Дата выхода
11 мая 1990 Великобритания
24 февраля 1989 США
MPAA R
Сборы в мире $283 747
Производство HandMade Films
Другие названия
Powwow Highway, Zwei Cheyenne auf dem Highway, Az ősök földjén, Kelionė į Pavau, Na wojennej ścieżce, Nativ HaPowwow, Oltre la riserva, Uma Estrada Sem Limites, Шайенска магистрала, Шоссе встреч, 세인과 고속도로, パウワウ・ハイウェイ, Pow Wow Highway

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Aunt Harriet Мне надоело, когда меня спрашивают... про какую-то древнюю индейскую мудрость. Её у меня нет. Так что убирайтесь к чёрту отсюда!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Две капли на тряпку — и моль обходит свитера и шубы стороной: вот чем протираю шкаф при уборке
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»
От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца
Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше