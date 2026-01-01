Защитник прав индейцев Бадди встает на пути у захватнической корпорации. Когда его сестру подставляют и арестовывают, Бадди едет к ней на другой конец страны в компании индейца-мечтателя Филберта. Трагифарсовое роуд-муви «Шоссе встреч» независимого режиссера-дебютанта Джонатана Уэкса основан на романе американского писателя Дэвида Силса. В фильме снимался лауреат «Эмми» и звезда «Санты-Барбары» Эй Мартинеc в компании Гари Фармера («Мертвец»), Аманды Уайсс («Кошмар на улице Вязов») и других. Фильм получил Приз кинодеятелей на фестивале «Сандэнс» 1989 года и несколько номинаций на премию «Независимый дух». Активист из индейского народа шайеннов Бадди Редбоу ведет борьбу против горнодобывающей корпорации, положившей глаз на земли коренных американцев. Чтобы заставить Бадди замолчать, влиятельные лица фабрикуют обвинение против его сестры Бонни, живущей в Нью-Мексико. Бонни подставляют и арестовывают за хранение наркотиков. Собрав залог для ее освобождения, Бадди отправляется в долгое дорожное путешествие. Его чудаковатым спутником становится мечтательный увалень Филберт Боно, который верит в свою духовную миссию и делает поездку Бадди незабываемой.