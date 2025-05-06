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Смертельное влечение - Трейлер
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Смертельное влечение. Трейлер

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Дата публикации: 6 мая 2025
Смертельное влечение – В школе Уэстерберг Хай порядки устанавливают девушки из группы «Вереск». Вероника одна из них, но ей не нравится жестокость и несправедливость ее группы по отношению к другим студенткам. Она знакомится с Джеймсом Рином и делится с ним своими переживаниями. Он предлагает покончить с тиранией и избавиться от девушек из «Вереска», убив их и представив это как самоубийство. Сначала Вероника думает, что он шутит, но девушки исчезают одна за другой, что еще более усиливает их популярность в студенческой среде. Инсценировав свое самоубийство, Вероника пытается остановить Джеймса Рина.
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7.1 Смертельное влечение
Смертельное влечение мистика, криминал, драма, мелодрама, комедия, 1988, США
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