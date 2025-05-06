Смертельное влечение
– В школе Уэстерберг Хай порядки устанавливают девушки из группы «Вереск». Вероника одна из них, но ей не нравится жестокость и несправедливость ее группы по отношению к другим студенткам. Она знакомится с Джеймсом Рином и делится с ним своими переживаниями.
Он предлагает покончить с тиранией и избавиться от девушек из «Вереска», убив их и представив это как самоубийство. Сначала Вероника думает, что он шутит, но девушки исчезают одна за другой, что еще более усиливает их популярность в студенческой среде.
Инсценировав свое самоубийство, Вероника пытается остановить Джеймса Рина.
Авторизация по e-mail