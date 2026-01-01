Без сомнения самый известный фильм о Чете Бейкере. Это невероятно гармоничное, снятое в черно-белом стиле кино повествует о творческом пути маэстро начиная с 50х годов прошлого века, до практически последних дней жизни. Интервью с друзьями, родственниками, масса архивных записей, фотографий, и конечно сам Чет Бейкер, который как по жестокой задумке режиссера дает нам возможность сравнить его в начале его музыкальной карьеры- когда он будучи сказочно популярным, сводил с ума женщин- его модная внешность (стиль Джеймса Дина), манера одеваться (белоснежная футболка в обтяжку) и вести себя как бы смущенно. Когда он играл на трубе так, что дамы рыдали, а когда он пел, те же дамы лишались чувств. И он в конце- после того как в его жизни появился друг-героин, уже после того как он провел года в мире наркотического забвения, попадая то в полицию, то в тюрьму, после того как в одной из драк было изувечено его лицо.

