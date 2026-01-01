Оповещения от Киноафиши
Давайте потеряемся

Let's Get Lost 18+
О фильме

Без сомнения самый известный фильм о Чете Бейкере. Это невероятно гармоничное, снятое в черно-белом стиле кино повествует о творческом пути маэстро начиная с 50х годов прошлого века, до практически последних дней жизни. Интервью с друзьями, родственниками, масса архивных записей, фотографий, и конечно сам Чет Бейкер, который как по жестокой задумке режиссера дает нам возможность сравнить его в начале его музыкальной карьеры- когда он будучи сказочно популярным, сводил с ума женщин- его модная внешность (стиль Джеймса Дина), манера одеваться (белоснежная футболка в обтяжку) и вести себя как бы смущенно. Когда он играл на трубе так, что дамы рыдали, а когда он пел, те же дамы лишались чувств. И он в конце- после того как в его жизни появился друг-героин, уже после того как он провел года в мире наркотического забвения, попадая то в полицию, то в тюрьму, после того как в одной из драк было изувечено его лицо.
Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 15 сентября 1988
Дата выхода
5 октября 1989 Германия
15 сентября 1988 Канада 18A
17 октября 2024 Нидерланды
19 июня 2024 Франция
Сборы в мире $576 159
Производство Little Bear Productions, Nan Bush, Zeitgeist Films
Другие названия
Let's Get Lost, Perdiamoci, Ας χαθούμε, Давайте потеряемся, レッツ・ゲット・ロスト
Режиссер
Bruce Weber
В ролях
Фли
Фли
Крис Айзек
Лиза Мари
Robbi Chong
Скотт Коффи
Скотт Коффи
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Jack Sheldon Чет, он вообще не репетировал. Он просто играл и знал все песни. Он мог взять любую мелодию и сразу играть к ней джаз, и он всегда знал, где находится. А мне было очень тяжело — я никогда не понимал, где я, и всегда забывал, в каком такте мы... В общем, где мы сейчас?
