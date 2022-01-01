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Мультфильмы про принцесс
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Мультфильмы про принцесс

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Сказки серого волка
Сказки серого волка
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7.0
анимация
2020, Великобритания
Принцесса и дракон
Принцесса и дракон
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, детский
2018, Россия
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, фэнтези
2018, Украина
Чудо-юдо
Чудо-юдо
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2017, Россия
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, мюзикл, комедия
2017, Канада
Красные туфельки и семь гномов
Красные туфельки и семь гномов
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези, комедия
2017, Корея
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, приключения
2016, США / Китай
Волшебное королевство Щелкунчика
Волшебное королевство Щелкунчика
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, детский, семейный
2015, Перу
Холодное торжество
Холодное торжество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2015, США
Барби: Рок-принцесса
Барби: Рок-принцесса
6.0
анимация, семейный
2015, США
Барби: Супер Принцесса
Барби: Супер Принцесса
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5.0
анимация, семейный, фэнтези
2015, США
Оз: Возвращение в Изумрудный город
Оз: Возвращение в Изумрудный город
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
Барби и потайная дверь
Барби и потайная дверь
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5.0
анимация, семейный
2014, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Иван Царевич и Серый Волк 2
Иван Царевич и Серый Волк 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
2013, Россия
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
София Прекрасная: История принцессы
София Прекрасная: История принцессы
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, семейный
2012, США
Принцесса-лебедь: Рождество
Принцесса-лебедь: Рождество
3.0
анимация, семейный, фэнтези
2012, США / Индия
Барби: Принцесса и поп-звезда
Барби: Принцесса и поп-звезда
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5.0
анимация, семейный, мюзикл
2012, США
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Принцессы бывают разными! И мультипликационная подборка по данной теме – прямое тому подтверждение.

Пять лучших зарубежных мультфильмов про принцесс

Увлекательные мультфильмы о принцессах понравятся не только девочкам, но и родительской аудитории. Трогательные или вредные, отважные и капризные… самые интересные героини красочных мультиков обязательно подарят улыбку и хорошее настроение.

«Холодное сердце», 2013 г.

Очередной анимационный шедевр от знаменитой американской студии Walt Disney Animation Studios. В центре событий оказывается Эльза – юная принцесса, обладающая волшебными навыками. Девочка умеет делать снега и льдины, а также мастерски управляет морозной природной стихией. По воле судьбы маленькая колдунья навлекает холодные чары на собственную сестру Анну. Королевская чета пытается спасти любимую дочь, которая вот-вот навечно окоченеет прямо у них на глазах. В итоге девочка исцеляется, но забывает о колдовской силе Эльзы.

Но однажды смелая Анна подрастет и вспомнит самое главное!

«Белоснежка и семь гномов», 1937 г.

Это дебютный полнометражный анимационный фильм Уолта Диснея, созданный в лучших традициях классики. В основу сюжета легла знаменитая сказка с аналогичным названием немецких писателей Братьев Гримм. Мультфильм рассказывает о добросердечной осиротевшей принцессе. После смерти матери Белоснежка остается на попечении у родного отца и его новой жены – скверной и злой Королевы. Жизнь девочки наполнена унижениями и грустью. Ситуация усугубляется после того, когда магическое зеркальце называет истинной красавицей выросшую и похорошевшую падчерицу. Теперь Королева строит кровожадные планы, намереваясь навсегда избавиться от прелестной Белоснежки. Благо новые маленькие друзья постараются помочь бедной девушке.

«Шрек», 2001 г.

Первая часть мультипликационной тетралогии удостоилась звания лучшей анимационной полнометражки в 2002 году и, соответственно, престижной премии «Оскар». В основу мультика положена детская книжка под названием «Шрек!» американского писателя и мультипликатора Уильяма Стейга. Детище творческого тандема, состоящего из режиссеров Вики Дженсон и Эндрю Адамсона, создавалось более четырех лет. На сегодняшний день мультипликационный цикл о прикольном огре Шреке и его ужасно прекрасной спутнице, зеленоватой принцессе Фионе, состоит из четырех полнометражных частей.

В сказочной обители, расположенной на заброшенном болоте, можно встретить хорошо известных персонажей из разнообразных сказок. А еще надоедливого и такого смешного говорящего осла!

«Храбрая сердцем», 2012 г.

Фэнтезийная мультипликационная история о рыжеволосой бестии и по совместительству принцессе по имени Мерида завоевала «Оскар» в 2013 году, а также удостоилась «Золотого глобуса». Эта дерзкая пацанка умудрилась разбить сердца сразу нескольким прекрасным принцам! Но однажды ей придется выбрать претендента на руку и сердце.

«Рапунцель: Дорога к мечте», 2017 г.

Музыкальный телевизионный мультфильм, созданный режиссерским тандемом в лице Стивенсона Сандовала и Тома Колфида, является сказочным сиквелом полнометражного мультика «Рапунцель: Запутанная история» (2010). В центре сюжета – все та же прекрасная и забавная красавица-принцесса, вернувшаяся в родное королевство к своей семье. Теперь Рапунцель пытается разгадать загадочную природу магических событий, которые снова подарили ей волшебную копну волос. До официальной коронации остаются считаные дни.

Но главная героиня еще не знает о том, что ей предстоит незапланированная встреча с незваными гостями.

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