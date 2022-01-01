Принцессы бывают разными! И мультипликационная подборка по данной теме – прямое тому подтверждение.

Пять лучших зарубежных мультфильмов про принцесс

Увлекательные мультфильмы о принцессах понравятся не только девочкам, но и родительской аудитории. Трогательные или вредные, отважные и капризные… самые интересные героини красочных мультиков обязательно подарят улыбку и хорошее настроение.

«Холодное сердце», 2013 г.

Очередной анимационный шедевр от знаменитой американской студии Walt Disney Animation Studios. В центре событий оказывается Эльза – юная принцесса, обладающая волшебными навыками. Девочка умеет делать снега и льдины, а также мастерски управляет морозной природной стихией. По воле судьбы маленькая колдунья навлекает холодные чары на собственную сестру Анну. Королевская чета пытается спасти любимую дочь, которая вот-вот навечно окоченеет прямо у них на глазах. В итоге девочка исцеляется, но забывает о колдовской силе Эльзы.

Но однажды смелая Анна подрастет и вспомнит самое главное!

«Белоснежка и семь гномов», 1937 г.

Это дебютный полнометражный анимационный фильм Уолта Диснея, созданный в лучших традициях классики. В основу сюжета легла знаменитая сказка с аналогичным названием немецких писателей Братьев Гримм. Мультфильм рассказывает о добросердечной осиротевшей принцессе. После смерти матери Белоснежка остается на попечении у родного отца и его новой жены – скверной и злой Королевы. Жизнь девочки наполнена унижениями и грустью. Ситуация усугубляется после того, когда магическое зеркальце называет истинной красавицей выросшую и похорошевшую падчерицу. Теперь Королева строит кровожадные планы, намереваясь навсегда избавиться от прелестной Белоснежки. Благо новые маленькие друзья постараются помочь бедной девушке.

«Шрек», 2001 г.

Первая часть мультипликационной тетралогии удостоилась звания лучшей анимационной полнометражки в 2002 году и, соответственно, престижной премии «Оскар». В основу мультика положена детская книжка под названием «Шрек!» американского писателя и мультипликатора Уильяма Стейга. Детище творческого тандема, состоящего из режиссеров Вики Дженсон и Эндрю Адамсона, создавалось более четырех лет. На сегодняшний день мультипликационный цикл о прикольном огре Шреке и его ужасно прекрасной спутнице, зеленоватой принцессе Фионе, состоит из четырех полнометражных частей.

В сказочной обители, расположенной на заброшенном болоте, можно встретить хорошо известных персонажей из разнообразных сказок. А еще надоедливого и такого смешного говорящего осла!

«Храбрая сердцем», 2012 г.

Фэнтезийная мультипликационная история о рыжеволосой бестии и по совместительству принцессе по имени Мерида завоевала «Оскар» в 2013 году, а также удостоилась «Золотого глобуса». Эта дерзкая пацанка умудрилась разбить сердца сразу нескольким прекрасным принцам! Но однажды ей придется выбрать претендента на руку и сердце.

«Рапунцель: Дорога к мечте», 2017 г.

Музыкальный телевизионный мультфильм, созданный режиссерским тандемом в лице Стивенсона Сандовала и Тома Колфида, является сказочным сиквелом полнометражного мультика «Рапунцель: Запутанная история» (2010). В центре сюжета – все та же прекрасная и забавная красавица-принцесса, вернувшаяся в родное королевство к своей семье. Теперь Рапунцель пытается разгадать загадочную природу магических событий, которые снова подарили ей волшебную копну волос. До официальной коронации остаются считаные дни.